KPÖ weist Kritik an Venezuela-Demo scharf zurück

Es ist ja nicht das erste Mal, dass die Kommunisten mit außenpolitischen Standpunkten für Diskussionsstoff sorgen. Man erinnere sich nur an die unsäglichen Äußerungen des ehemaligen Landtagsabgeordneten Werner Murgg im Zuge des Ukraine-Kriegs. Auch die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr verurteilte erst spät den Einmarsch der Russen. Und auch im Gaza-Konflikt zeigt die KPÖ klare Haltung. Bei jeder sich bietenden Möglichkeit sieht man Plakate, mit denen man sich klar auf die Seite der Palästinenser stellt und Israel mehr oder weniger verteufelt – so auch am Dienstag.