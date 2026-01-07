Sympathien für Trump? Nun bricht FPÖ ihr Schweigen

Vilimsky attackiert „Kriegstreiber“ Brandstätter

Brandstätter wurde seinerseits von seinem FPÖ-Kollegen Harald Vilimsky attackiert. Ohne auf den inhaltlichen Vorwurf des NEOS-Abgeordneten einzugehen, brandmarkte der FPÖ-Delegationsleiter im Europaparlament die Unterstützung der liberalen Regierungspartei für den Mercosur-Handelspakt, bei dem es sich um den „Todesstoß für unsere Landwirtschaft“ handle, sowie für die „Brüsseler Kriegstreiberei“. „Während die FPÖ konsequent für Frieden, Neutralität und Diplomatie steht, gehören Brandstätter und seine NEOS zur Kriegsfraktion in Brüssel. Anstatt sich für Deeskalation und eine neutrale Vermittlerrolle einzusetzen, agieren sie als Lautsprecher einer gefährlichen Eskalationspolitik, die Europa noch tiefer in globale Konflikte zieht.“