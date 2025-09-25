Paris reicht im Preisgeld-Vergleich eine Sekunde

In Klagenfurt findet am Wochenende die Champions League im Stocksport statt. Fünf österreichische Herren-Mannschaften sind in der Konkurrenz vertreten. Viel Geld kann man aber nicht verdienen. Die „Krone“ machte sich den Spaß und verglich das Preisgeld zwischen der Königsklasse im Fußball und im Stocksport.
Straßwalchen spielt dieses Wochenende in der Champions League! Klingt kurios, ist aber so. Der Sieger der Stocksport-Königsklasse wird innerhalb von zwei Tagen in Klagenfurt ermittelt und der Verein aus der Gemeinde aus dem Salzburger Flachgau ist als eines von vier österreichischen Teams (neben Feldkirchen, Rottendorf, Wang und Voitsberg) mit dabei. „Weil wir in der Saison 2024 in der Staatsliga Dritter geworden sind, erhielten wir ein Ticket“, erklärt der sportliche Leiter Werner Baumgartner.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.