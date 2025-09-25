Paris reicht im Preisgeld-Vergleich eine Sekunde

Straßwalchen spielt dieses Wochenende in der Champions League! Klingt kurios, ist aber so. Der Sieger der Stocksport-Königsklasse wird innerhalb von zwei Tagen in Klagenfurt ermittelt und der Verein aus der Gemeinde aus dem Salzburger Flachgau ist als eines von vier österreichischen Teams (neben Feldkirchen, Rottendorf, Wang und Voitsberg) mit dabei. „Weil wir in der Saison 2024 in der Staatsliga Dritter geworden sind, erhielten wir ein Ticket“, erklärt der sportliche Leiter Werner Baumgartner.