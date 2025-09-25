Bewohner   bei Küchenbrand   aus Flammen  gerettet

Last-Minute-Drama! Salzburg verliert gegen Porto
Glückloser EL-Auftakt
Zu einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus wurde die Feuerwehr am Donnerstagabend kurz nach 21 Uhr in St. Gilgen gerufen. Dabei konnten die Floriani zwei Bewohner aus den Flammen retten. Diese hatten noch versucht, das Feuer selber zu löschen.
Insgesamt standen 40 Feuerwehrleute aus St. Gilgen und den Löschzügen Abersee und Winkl im Einsatz. Gegen 22 Uhr konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden.
Ob es Verletzte gibt, ist derzeit noch nicht klar. Auch zur Brandursache gibt es keine Informationen.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.