Gewalt im Kinderdorf: Wer wusste von Vorwürfen?

In den vergangenen Jahren gab es rund um das Kinderdorf Moosburg in Kärnten zwölf Strafanzeigen – oft wurden darin aber Kinder als Täter genannt. Und die Fälle, die nun für Aufregung sorgen, sind bereits überprüft und eingestellt. Doch warum zahlte das Kinderdorf trotzdem Entschädigungen? Was wurde verschwiegen? Und wer wusste davon?
„Außer Frage steht, dass am Standort Moosburg in der Vergangenheit Fehler passiert sind und der Schutz der Kinder nicht immer lückenlos gewährleistet werden konnte“, gibt das SOS-Kinderdorf zu. Und weiter heißt es: „Wir sind uns bewusst, dass Kinderschutzverletzungen in einem so sensiblen Arbeitsumfeld nie zu 100 Prozent vermeidbar sind.“
