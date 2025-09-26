„Wahrscheinlich war es die beste Saisonleistung“

„All das, was uns zum Teil zu Recht vorgeworfen wurde, haben wir auf den Platz gebracht: Wir haben sehr diszipliniert als Mannschaft verteidigt, wir haben zusammengehalten, wir haben alles reingehauen und wir hatten unsere Momente, um das Spiel auf unsere Seite zu bringen“, resümierte Letsch, dessen Team gegen Porto weniger auf Pressing, denn kontrollierte Nadelstiche setzte und den Gästen im eigenen Schlussdrittel nur wenig anbot. Dass Yorbe Vertessen in der 79. Minute alleine vor Portugals Nationalteam-Goalie Diego Costa das Visier nicht genau genug eingestellt hatte, sollte sich als doppelter Bumerang erweisen. „Ein 0:0 wäre ein Ergebnis gewesen, mit dem alle Beteiligten zufrieden sein hätten können“, befand Letsch.