Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Landestheater

Die letzte Schlacht bleibt offen

Salzburg
26.09.2025 11:00
Monika Pallua als Kaiserin Karla am Untersberg.
Monika Pallua als Kaiserin Karla am Untersberg.(Bild: SLT / Tobias Witzgall)

Mit Kaiserin Karla und 78 Salzburger Stimmen: Anaïs Clerc bringt die große Frage nach Gut und Böse auf die Bühne der Kammerspiele – und lässt das Publikum im Salzburger Landestheater antworten. Die Uraufführung findet heute, am 26. September, statt.

0 Kommentare

Zwei Menschen verirren sich auf dem Untersberg und landen mitten in der letzten Schlacht zwischen Gut und Böse. Die Schweizer Dramatikerin Anaïs Clerc hat für das Salzburger Landestheater ein neues Stück geschrieben. Ausgangspunkt ist eine der bekanntesten Sagen der Region: Der Legende nach schläft Kaiser Karl im Inneren des Untersbergs und wartet auf die letzte Schlacht zwischen Gut und Böse.

In Clercs Version ist Karl eine Karla. Die Herrscherin wacht über das Gleichgewicht der Welt und beobachtet mit Sorge, wie es bröckelt. Die mächtige Frau ist bereit, die finale Schlacht neu zu denken. Für dieses Umdenken lässt sie eine Musicaldarstellerin und einen Pfarrer zu sich holen.

Warum sie sich für die alte Sage als Ausgangspunkt entschieden hat? „Ich wollte nicht sagen, was gut ist und was böse“, sagt Clerc. „Ein Mythos lädt ja auch zu einer Utopie ein. Und ich wollte viele verschiedene Meinungen zeigen.“

Besetzung: Monika Pallua, Matthias Hermann, Gregor Schulz und Sophie Borchhardt
Besetzung: Monika Pallua, Matthias Hermann, Gregor Schulz und Sophie Borchhardt(Bild: SLT / Tobias Witzgall)

Dafür hat sie sich nicht nur durch Sagen und Legenden gelesen, sondern ist mit Block und Stift durch die Salzburger Innenstadt gezogen. 78 Menschen hat sie gefragt, ob sie die Sage vom Untersberg kennen und was sie heute für gut oder böse halten. Die meisten kannten die Legende. Doch bei der zweiten Frage wurde es schnell emotional. „Da wurde schon geschimpft. Vor allem über Politik“, sagt sie. Manche Antworten hat sie in ihr Stück anonymisiert eingebaut, teils sogar wörtlich. Nur allzu Derbes wurde gestrichen: „Ich habe nicht den Sinn verändert, nur ein paar Schimpfwörter rausgenommen.“

Mehrfach ausgezeichnete Dramatikerin Anaïs Clerc
Mehrfach ausgezeichnete Dramatikerin Anaïs Clerc(Bild: Inke Johannsen)

Für Clerc war diese Recherche nicht bloß Vorarbeit, sondern ein Teil des Schreibens selbst. „Ich wollte auch mit Menschen reden, die mir vielleicht nicht gleich sympathisch sind“, sagt sie. Gerade in diesen Begegnungen sei viel passiert, auch bei ihr selbst. Die scheinbar einfache Frage nach Gut und Böse zeigte sich als hochexplosiv und als Spiegel der Gegenwart.

Lesen Sie auch:
Der Opern-Schnellcheck von Larissa Schütz
Opern-Schnellcheck
Was Sie wissen müssen: Don Giovanni von Mozart
20.09.2025
Opern-Schnellcheck
„Castor et Pollux“ von Jean-Philippe Rameau
27.08.2025

Das Stück ist kein Lehrstück, keine Parabel. Es ist ein offenes System, ein Kammerspiel mit großer Fallhöhe. Und Clerc ist froh, wenn nach der Vorstellung Gespräche entstehen. Mit dem Publikum, nicht über das Publikum hinweg. Die Uraufführung findet am 26. September statt.

Larissa Schütz

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
In Berlin hat ein Lotto-Spieler den Eurojackpot geknackt. Damit gewinnt er 120 Millionen Euro ...
120 Millionen Euro
Berliner knackt Eurojackpot und meldet sich nicht
Trump auf der Pannen-Rolltreppe im UNO-Hauptquartier
Ruf nach Entlassung
Trump zu Pannen-Auftritt: „Dreifache Sabotage“
Italien wird derzeit von schweren Unwettern heimgesucht. Am Mittwoch ist die Leiche einer ...
Unwetter dauern an
Leiche von Vermisster in Italien geborgen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
271.022 mal gelesen
„Emil“ läuft laut Experten in die richtige Richtung, sprich in den Nationalpark Sumava
Außenpolitik
Trump nimmt vor UNO Österreichs Kurs ins Visier
125.171 mal gelesen
Der Republikaner zeigte sich in New York überzeugt: Europa sei durch illegale Migration zerstört ...
Wirtschaft
Das sind die teuersten Stromanbieter Österreichs
119.459 mal gelesen
Jeder Wechsel stärkt zudem den Wettbewerb und erhöht langfristig die Preistransparenz am ...
Innenpolitik
Babler lieber in der Kantine als bei Debatte
1717 mal kommentiert
Babler hat gerade keinen guten Lauf.
Außenpolitik
Trump watscht Österreich ab: So reagiert Politik
1431 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sind Österreichs Zahlen an ausländischen Gefängnisinsassen ein Dorn im ...
Innenpolitik
SPÖ zieht Lobautunnel durch: Jetzt sehen Grüne rot
1362 mal kommentiert
Der Lobautunnel wird nun doch gebaut: Die grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling (li.) und ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf