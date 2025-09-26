Die letzte Schlacht bleibt offen

Dafür hat sie sich nicht nur durch Sagen und Legenden gelesen, sondern ist mit Block und Stift durch die Salzburger Innenstadt gezogen. 78 Menschen hat sie gefragt, ob sie die Sage vom Untersberg kennen und was sie heute für gut oder böse halten. Die meisten kannten die Legende. Doch bei der zweiten Frage wurde es schnell emotional. „Da wurde schon geschimpft. Vor allem über Politik“, sagt sie. Manche Antworten hat sie in ihr Stück anonymisiert eingebaut, teils sogar wörtlich. Nur allzu Derbes wurde gestrichen: „Ich habe nicht den Sinn verändert, nur ein paar Schimpfwörter rausgenommen.“