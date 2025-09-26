Vorteilswelt
Gold-Raphael Haaser

Mit drei neuen Zähnen in die neue Ski-Saison

Ski Alpin
26.09.2025 06:30
Raphael Haaser dahoam am Achensee.
Raphael Haaser dahoam am Achensee.

Bei der jüngsten Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm hat Raphael Haaser überraschend bekanntlich Riesentorlauf-Gold & Super-G-Silber geholt – aber nicht nur deswegen geht der Mann vom Achensee in Tirol mit richtrig viel Biss in den kommenden Alpin-Winter. Die „Krone“ traf ihn ihn in seinem Heimatort.



Krone: Zurück aus Südamerika – wie war der Winter?
Raphael Haaser: Sehr gut. Anfangs wenig Schnee, aber dann hat’s über Nacht einen guten Meter her g’haut. Dann konnten wir bei bestem Wetter auch gut trainieren.

Porträt von Georg Fraisl
Georg Fraisl
