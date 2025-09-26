Raser, Motorrad-Rowdy und Mängel an Lastkraftwagen

Wilde Fahrt in der Stadt, Raser auf der Autobahn, Lkw mit gefährlichen Schäden: Am Donnerstag hatte die Polizei in Salzburg alle Hände voll zu tun. Ein Motorradfahrer entzog sich mehrfach einer Anhaltung, ein Italiener raste mit 156 km/h im 100er und in Kuchl wurden bei Lkw-Kontrollen 20 Anzeigen verhängt.