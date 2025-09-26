Raser, Motorrad-Rowdy und Mängel an Lastkraftwagen

Wilde Fahrt in der Stadt, Raser auf der Autobahn, Lkw mit gefährlichen Schäden: Am Donnerstag hatte die Polizei in Salzburg alle Hände voll zu tun. Ein Motorradfahrer entzog sich mehrfach einer Anhaltung, ein Italiener raste mit 156 km/h im 100er und in Kuchl wurden bei Lkw-Kontrollen 20 Anzeigen verhängt.
Eine ganze Serie von Polizeieinsätzen prägte den Donnerstag. In der Salzburger Dreifaltigkeitsgasse fiel ein 31-jähriger Motorradfahrer auf, der ein „Einfahrt verboten“-Schild ignorierte. Als die Polizei ihn stoppen wollte, gab er Gas, entzog sich mehrmals und beging dabei zahlreiche Übertretungen. Er wird angezeigt.
Auf der A10 bei St. Michael stoppte die Polizei einen 66-jährigen Italiener. Er war mit 156 km/h unterwegs, obwohl nur 100 erlaubt waren. Der Führerschein war sofort weg, auch er wird angezeigt.
Gleichzeitig führten Beamte auf der A10 bei Kuchl technische Kontrollen durch. Rund 1900 Fahrzeuge wurden ausgeleitet, sieben Lkw detailliert überprüft. Bei einem Wagen fehlte die Verkehrssicherheit, die Kennzeichen wurden abgenommen. Insgesamt stellte die Polizei 20 Anzeigen aus – Grund waren vor allem Reifenschäden und defekte Beleuchtungen.
