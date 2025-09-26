Mordverdächtiger Rumäne in Salzburg festgenommen

Generalplaner gezwungen, Mitarbeiter freizusetzen
Zugriff im Salzburger Schallmoos: Ermittler des LKA Salzburg nahmen am Donnerstag einen 53-jährigen Rumänen fest. Gegen ihn lag ein europäischer Haftbefehl wegen Mordverdachts in seiner Heimat vor. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt Salzburg an.
Es war ein Zugriff am helllichten Tag: Ermittler des Landeskriminalamts Salzburg nahmen am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Schallmoos einen 53-jährigen Rumänen fest.
Gegen den Mann bestand ein europäischer Haftbefehl. In seiner Heimat wurde er des Mordes verdächtigt. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete an, den Festgenommenen in die Justizanstalt Salzburg zu überstellen.
