Mordverdächtiger Rumäne in Salzburg festgenommen

Zugriff im Salzburger Schallmoos: Ermittler des LKA Salzburg nahmen am Donnerstag einen 53-jährigen Rumänen fest. Gegen ihn lag ein europäischer Haftbefehl wegen Mordverdachts in seiner Heimat vor. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt Salzburg an.