Bei Austria Salzburg sehen Urlaubstage anders aus

Nach zwei Spielen ohne Punkt will Zweitligist Austria Salzburg am Freitagabend wieder anschreiben. Für das Auswärtsspiel greifen die berufstätigen Akteure bei den Violetten zu einer besonderen Maßnahme. Die weite Reise nach Bregenz soll sich auszahlen.
Abfahrt! Das heißt es am Freitag bereits um 11 Uhr für Zweitligist Austria Salzburg. Die Violetten müssen am achten Spieltag der 2. Liga nach Bregenz. Rund 330 Kilometer im Bus warten pro Strecke. Um das Verletzungsrisiko wegen langen Busfahrt so gering wie möglich zu halten, wird bereits vor dem Aufbruch aktiviert. Zwischendurch halten die Violetten – wie in den besten Westliga-Zeiten – am Ammersee. Damals aber noch am Wochenende. Jetzt müssen sich einige Akteure freinehmen. Darunter auch das Trainerteam rund um Chef Christian Schaider. „Es hilft ja nix. Das ist die 2. Liga“, betont der Bayer.
Austria Salzburg steht vor zwei wichtigen Partien
Der Treff mit den Vorarlbergern ist das erste von zwei richtungsweisenden Spielen. Nach dem Tabellenletzten (seit 16 Spielen saisonübergreifend ohne Sieg) kommt es die Woche darauf zum Duell mit Co-Aufsteiger Hertha Wels. „Wir haben unsere Themen, an denen wir laufend arbeiten. Die Gegentore fallen noch zu leicht“, weiß Schaider, der wie jeder andere in Violett nach zwei Niederlagen in Serie wieder (voll) anschreiben will.
Wie wichtig ein Erfolgserlebnis wäre, unterstreicht auch Sportchef Roland Kirchler: „Für die Moral einer Mannschaft ist es nicht gut, wenn man immer knapp dran ist, dann aber als Verlierer vom Platz geht.“ Beide Male stand die Austria bekanntlich nach einem Vorsprung am Ende ohne Punkte da.
Ebenfalls drei Punkte hat der FC Liefering eingeplant. Die Elf von Trainer Daniel Beichler empfängt parallel um 18 Uhr Stripfing im EM-Stadion von 2008. Es bleibt abzuwarten, wie der Rasen die 90 Minuten des FC Red Bull Salzburg gegen den FC Porto in der Europa League verkraftet hat.
