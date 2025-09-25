Bei Austria Salzburg sehen Urlaubstage anders aus

Abfahrt! Das heißt es am Freitag bereits um 11 Uhr für Zweitligist Austria Salzburg. Die Violetten müssen am achten Spieltag der 2. Liga nach Bregenz. Rund 330 Kilometer im Bus warten pro Strecke. Um das Verletzungsrisiko wegen langen Busfahrt so gering wie möglich zu halten, wird bereits vor dem Aufbruch aktiviert. Zwischendurch halten die Violetten – wie in den besten Westliga-Zeiten – am Ammersee. Damals aber noch am Wochenende. Jetzt müssen sich einige Akteure freinehmen. Darunter auch das Trainerteam rund um Chef Christian Schaider. „Es hilft ja nix. Das ist die 2. Liga“, betont der Bayer.