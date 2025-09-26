Neue Vorwürfe gegen Salzburger Wohnbau-Chef

Der Gswb-Chef möchte sich zu den vorgebrachten Anschuldigen weiter nicht öffentlich äußern. Er verweist auf das Prüfungsergebnis, das bis Dezember vorliegen soll. Das geht Heilig-Hofbauer zu langsam: „Es gibt in dem Fall nur ja oder nein – entweder es war so, wie vorgeworfen wird, oder eben nicht.“