Zwei Frauen stahlen Waren im Wert von 2000 Euro

In Straßwalchen wurden am Donnerstag zwei 31-jährige Rumäninnen aus dem Bezirk Gmunden beim Diebstahl ertappt. Sie luden in einem Lebensmittelgeschäft Waren in einen Pkw, ohne zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Vorgang. Die Polizei nahm die beiden fest, sie gestanden und werden angezeigt.