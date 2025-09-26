Hausbewohner froh: Pyromane kommt nicht zurück

„Hat öfters am Balkon herumgeschrien“

In dem Wohnblock kann damit endlich wieder Ruhe einkehren. „Der Herr machte schon länger Probleme. Er ist krank, immer wieder war die Polizei bei uns im Haus. Er hat öfters am Balkon herumgeschrien“, meint etwa eine Bewohnerin bei einem „Krone“-Lokalaugenschein am Donnerstag. Ihren Namen möchte die Frau nicht in der Zeitung lesen – zu groß ist die Furcht vor dem Mann. Aber: „Die Wohnung gehört ihm. Was, wenn er zurückkommt?“