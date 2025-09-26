Vorteilswelt
Zündete Balkon an

Hausbewohner froh: Pyromane kommt nicht zurück

Salzburg
26.09.2025 08:00
Die Wiese vor dem Haus bleibt gesperrt, Nachbarn riskieren dennoch einen Blick.
Die Wiese vor dem Haus bleibt gesperrt, Nachbarn riskieren dennoch einen Blick.

Ein psychisch kranker Mann setzte in Salzburg seinen Balkon in Flammen.  Die Schäden sind immens, in dem Haus selbst kehrt nur langsam Ruhe ein. Immerhin: Der Pyromane darf vorerst nicht zurück. 

0 Kommentare

Im Stiegenhaus im obersten Geschoß riecht es noch streng nach Rauch. Die Wände sind verrußt, an der Tür einer Wohnung hängt ein Schild mit der Aufschrift „Achtung, Lebensgefahr!“ Auch vier Tage später sind die Spuren des Brandes in einem Wohnblock in der Salzburger Erentrudisstraße noch immer allgegenwärtig.

Wie berichtet, hatte am Dienstag ein Mann am Balkon seiner Wohnung Feuer gelegt. Die Berufsfeuerwehr konnte die Flammen rasch eindämmen, dennoch bleibt die Garçonnière vorerst unbewohnbar. Zu groß sind die Schäden.

Das Stiegenhaus ist komplett verrußt.
Das Stiegenhaus ist komplett verrußt.

Die Polizei nahm den Pyromanen fest. Mittlerweile ist der Mann wieder auf freiem Fuß. Der offensichtlich psychisch schwer kranke Salzburger befindet sich in einer entsprechenden Einrichtung.

„Hat öfters am Balkon herumgeschrien“
In dem Wohnblock kann damit endlich wieder Ruhe einkehren. „Der Herr machte schon länger Probleme. Er ist krank, immer wieder war die Polizei bei uns im Haus. Er hat öfters am Balkon herumgeschrien“, meint etwa eine Bewohnerin bei einem „Krone“-Lokalaugenschein am Donnerstag. Ihren Namen möchte die Frau nicht in der Zeitung lesen – zu groß ist die Furcht vor dem Mann. Aber: „Die Wohnung gehört ihm. Was, wenn er zurückkommt?“

Ein anderer Bewohner sagt: „Gott sei Dank ist nicht mehr passiert.“ Dies ist auch dem Hausmeister des Blocks zu verdanken. Er bemerkte die Flammen, schlug Alarm und half den Bewohnern sicher ins Freie.

Porträt von Nikolaus Klinger
Nikolaus Klinger
Salzburg

