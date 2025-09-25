Sportanlage Maxglan wird um 450.000 Euro erneuert

Salzburg gegen Porto LIVE: Aufstellungen sind da!
Europa League
Die ASKÖ-Sportanlage im Salzburger Stadtteil Maxglan wird umfänglich modernisiert. Mit 450.000 Euro unterstützt die Stadt Salzburg die Sanierung der Tennishalle sowie die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gelände.
Zuletzt entstanden im Jahr 2020 fünf Allwetter-Tennisplätze in der Sportanlage. Diese zeichnet eine beinahe ganzjährige Bespielbarkeit aus.
Seit 2020 ist eine Großzahl der Tennisplätze zudem behindertengerecht.
Die ASKÖ-Sportanlage an der Karolingerstraße wurde ursprünglich vor mehr als 25 Jahren errichtet.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.