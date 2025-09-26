Vorteilswelt
Von Versicherung

Salzburgs Bauträger bekommen neue Konkurrenz

Salzburg
26.09.2025 09:00
Salzburgs Wohnbaubranche bekommt eine Belebung durch ein neues Unternehmen.
Salzburgs Wohnbaubranche bekommt eine Belebung durch ein neues Unternehmen.(Bild: Tröster Andreas)

Eine große Versicherung steigt in Salzburg ins gemeinnützige Geschäft ein. Sie will mit einem neuen Unternehmen den Wohnbau ankurbeln und 50 bis 60 Wohnungen jährlich bauen.

Auf dem Salzburger Wohnungsmarkt gibt es einen neuen, großen Player. Seit Mitte September gibt es eine „Neue Heimat Salzburg Wohnbau GmbH“. Sie ist eine Schwesterfirma der gemeinnützigen Neue Heimat Oberösterreich aus dem Nachbarbundesland.

Im Hintergrund des neuen Unternehmens steht die „WWG Beteiligungen GmbH“ aus Wien, eine Tochterfirma zweiten Grades des Wiener Städtischen Versicherungsvereins. „Salzburg war ein weißer Fleck auf unserer Landkarte in Sachen Wohnbau“, sagt Martin Panosch, Landesdirektor der Wiener Städtischen in Salzburg.

Im Rest Österreichs sei der Versicherungsverein mit seinen Tochterunternehmen aber ein großer Player im gemeinnützigen Wohnbau – rund 20 Prozent des gesamten gemeinnützigen Volumens im Land seien der Gruppe zuzurechnen, so Panosch.

Erste Projekte sollen 2027 starten
Auch in Salzburg will das neue Unternehmen gemeinnützig werden. Die Prüfung durch das Land läuft aktuell. „Unser Ziel ist, dass wir künftig 50 bis 60 Wohnungen im Jahr errichten“, sagt Neue-Heimat-Geschäftsführer Robert Oberleitner, der auch die oberösterreichische Schwesterfirma leitet.

Lesen Sie auch:
So soll der ehemalige AVA-Hof bald aussehen
Nutzungs-Mix
Umbau des ehemaligen AVA-Hofs beginnt im Oktober
25.09.2025

„Wir sind bereits mit Gemeinden und Grundstückseigentümern in Kontakt zu möglichen Projekten“, sagt Oberleitner. Bis Anfang 2027 will man in die Umsetzung kommen, derzeit wird der Betrieb der Firma aufgebaut.

