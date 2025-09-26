Salzburgs Bauträger bekommen neue Konkurrenz

Erste Projekte sollen 2027 starten

Auch in Salzburg will das neue Unternehmen gemeinnützig werden. Die Prüfung durch das Land läuft aktuell. „Unser Ziel ist, dass wir künftig 50 bis 60 Wohnungen im Jahr errichten“, sagt Neue-Heimat-Geschäftsführer Robert Oberleitner, der auch die oberösterreichische Schwesterfirma leitet.