Ex-Landeschef Haslauer startet beruflich durch

Der Salzburger Ex-Landeshauptmann Wilfried Haslauer geht wie angekündigt wieder unter die Unternehmer und startet eine Anwaltskanzlei. Zunächst lässt er aber seiner Frau Christina im Betrieb den Vortritt.
Ausgerechnet am Rupertitag, dem Salzburger Landesfeiertag, startete heuer in Nonntal neues unternehmerisches Leben. Das Besondere am hoffnungsfrohen Jung-Betrieb: Er ist eng mit Alt-Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) verbunden, der damit in die unternehmerische Selbstständigkeit zurückkehrt.
Vorerst freilich nicht an vorderster Front. Die „Haslauer Rechtsanwalts GmbH“ hat laut der am Rupertitag erfolgten Eintragung im Firmenbuch eine Alleineigentümerin und -geschäftsführerin: Christina Haslauer, die Gattin des Ex-Landeshauptmanns. In der Kanzlei, die die beiden laut Haslauers Auskunft gemeinsam führen wollen, hält sich der Ex-Landeschef zunächst also zurück.
Viele Nebenjobs für Haslauer
Vielleicht, weil er auch so noch genug zu tun hat. Für das Land ist Haslauer nach wie vor Aufsichtsrats-Chef in der Salzburg AG und bei der Glocknerstraße. An der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität sitzt er dem Stiftungsrat vor. Und für Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) leitet er außerdem die Arbeitsgruppe für verfassungsrechtliche Kompetenzbereinigung.
