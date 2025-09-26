Ex-Landeschef Haslauer startet beruflich durch

Viele Nebenjobs für Haslauer

Vielleicht, weil er auch so noch genug zu tun hat. Für das Land ist Haslauer nach wie vor Aufsichtsrats-Chef in der Salzburg AG und bei der Glocknerstraße. An der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität sitzt er dem Stiftungsrat vor. Und für Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) leitet er außerdem die Arbeitsgruppe für verfassungsrechtliche Kompetenzbereinigung.