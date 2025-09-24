Vorteilswelt
Schellhorns Pension | Kasperl und Pezi

(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)

Schellhorns Pension. Sollen Unternehmen verpflichtet werden, einen gewissen Anteil an über 60-Jährigen zu beschäftigen, wie es die 58-jährige SPÖ-Sozialministerin Korinna Schumann fordert? Darüber ist eine heiße Debatte entstanden, unter den „Krone“-Lesern halten sich – wie die gestrige „Frage des Tages“ zeigt – Befürworter und Gegner dieser Maßnahme annähernd die Waage. Innerhalb der Regierung, die sonst ihre Harmonie so sehr betont, gehen die Meinungen auch weit auseinander. Neos-Staatssekretär Sepp Schellhorn (58), bekanntlich im Außenamt(!) für Deregulierung zuständig, meldet sich mit strikter Ablehnung des Vorschlags zu Wort. Wobei bei ihm keine Quotenregelung eine Regierungs-Tätigkeit bis zum Erreichen des Pensionsalters garantieren könnte.

Kasperl und Pezi. Unterdessen scheinen erste Unternehmen bereits vorauseilend Tatsachen zu schaffen, ehe so eine Regelung jemals schlagend wird. Im ORF kommt so ziemlich alles unters Rasiermesser, was sich um die 60 bewegt. Polit-Urgestein Hans Bürger (63) wurde schon im Vorjahr kaltgestellt, zuletzt wurden unter anderem Thomas Brezina (62) und Christa Kummer (61) abserviert. Auch Claudia Reiterer (57) und Barbara Karlich (56) hat man ganz oder teilweise verbannt. Die Altersquote allerdings erfüllt der ORF in gewisser Weise ja doch: Wenigstens Kasperl und Pezi, die dieser Tage ihren 75. Geburtstag feiern, scheinen weiter auftreten zu dürfen. Wenn sie nicht vom frechen Krokodil oder dem bösen Generalintendanten (57) gefressen werden…

Kommen Sie gut durch den Donnerstag!

Klaus Herrmann
