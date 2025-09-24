Schellhorns Pension | Kasperl und Pezi

Schellhorns Pension. Sollen Unternehmen verpflichtet werden, einen gewissen Anteil an über 60-Jährigen zu beschäftigen, wie es die 58-jährige SPÖ-Sozialministerin Korinna Schumann fordert? Darüber ist eine heiße Debatte entstanden, unter den „Krone“-Lesern halten sich – wie die gestrige „Frage des Tages“ zeigt – Befürworter und Gegner dieser Maßnahme annähernd die Waage. Innerhalb der Regierung, die sonst ihre Harmonie so sehr betont, gehen die Meinungen auch weit auseinander. Neos-Staatssekretär Sepp Schellhorn (58), bekanntlich im Außenamt(!) für Deregulierung zuständig, meldet sich mit strikter Ablehnung des Vorschlags zu Wort. Wobei bei ihm keine Quotenregelung eine Regierungs-Tätigkeit bis zum Erreichen des Pensionsalters garantieren könnte.