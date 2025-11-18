„Leihoma“ mit Hammer ermordet? Angeklagter leugnet

„Unmittelbar im Eingangsbereich und noch bei offenstehender Wohnungstüre versetzte der Beschuldigten der völlig überraschten G. den ersten massiven Schlag gegen den Schädel, woraufhin das Opfer blutend zu Boden sank“, schildert der Staatsanwalt den Beginn des brutalen Angriffs. „Er hat ihr regelrecht den Schädel zermerschert“, spricht er von ungeheuerlicher Brutalität. Im Todeskampf habe die Frau versucht, sich in einer Nische zu verstecken. Doch er soll sie an den Beinen rausgezogen und weiter massiv auf sie eingeschlagen haben. Nach der habe er sich die Hände gewaschen, die Tatwaffe gereinigt und mit dem dortigen Geschirrtuch abgetrocknet. Dann sei er mit einem abgestellten E-Scooter geflohen.