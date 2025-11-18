Vorweihnachtszeit mit Chaos und Herz

Gleichzeitig soll er aber auch seiner vernachlässigten Familie wieder Aufmerksamkeit schenken. Das Ergebnis ist ein chaotisches, allerdings mit viel Herz, Hirn und noch mehr Stars bis in die kleinsten Nebenrollen. „Die Grundidee hinter dem Film ist, dass wir alle wieder zusammenfinden“, fasst es Seidl prägnant zusammen. Dass man nicht vergisst, „worauf es im Leben wirklich ankommt“.