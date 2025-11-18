Vorweihnachtszeit mit Chaos und Herz

Gery Seidl und Co. feierten am Montagabend mit „Aufputzt is“ Premiere im Wiener Gartenbaukino – mit guter Stimmung und vielen prominenten Gästen.
Mit der Verfilmung seines Programms „Aufputzt is“ (ab 20.11. im Kino) schlüpft Kabarettist Gery Seidl in seine allererste Kinohauptrolle – und die ist alles andere als besinnlich. Bauleiter Andi muss – während ihm sein ungustiöser Chef (Roland Düringer) im Nacken sitzt – kurz vor Weihnachten mit einer Großbaustelle fertig werden.
Gleichzeitig soll er aber auch seiner vernachlässigten Familie wieder Aufmerksamkeit schenken. Das Ergebnis ist ein chaotisches, allerdings mit viel Herz, Hirn und noch mehr Stars bis in die kleinsten Nebenrollen. „Die Grundidee hinter dem Film ist, dass wir alle wieder zusammenfinden“, fasst es Seidl prägnant zusammen. Dass man nicht vergisst, „worauf es im Leben wirklich ankommt“.
Dem konnten die Premierengäste im Wiener Gartenbaukino, darunter die Kollegen Marlene Morreis, Michael Steinocher, Fifi Pissecker und Heinz Marecek oder Regisseurin Claudia Jüptner-Jonstorff, nur zustimmen.
