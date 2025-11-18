Maduro erklärt sich zu Gespräch mit Trump bereit

Schon mehr als 80 Tote

Zuvor hatte Trump seine Gesprächsbereitschaft gegenüber Venezuela bekräftigt. Er werde zu gegebener Zeit mit Maduro sprechen, sagte Trump. Seit September attackieren US-Streitkräfte immer wieder Boote angeblicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik. Dabei wurden bisher mindestens 83 Menschen getötet. Zuletzt entsandten die USA einen Flugzeugträger in die Karibik, was die Sorge vor einer Eskalation steigerte.