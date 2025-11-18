Früherer US-Finanzminister wirft das Handtuch

Auch Trump in Bedrängnis

Die E-Mails legten außerdem engere Beziehungen zwischen Epstein und US-Präsident Donald Trump nahe – der Politiker bestreitet dies. In einer abrupten Kehrtwende sprach sich der Republikaner am Sonntag für die Freigabe der Ermittlungsakten zu Epstein aus. Zuletzt hatte er in der Affäre Ermittlungen gegen den früheren Präsidenten Bill Clinton veranlasst und versucht, die Aufmerksamkeit neben Clinton unter anderem auf Summers zu lenken, der unter Clinton Finanzminister war.