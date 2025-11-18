Absage für Davis Cup! Sorgen um Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz hat für das am heutigen Dienstag beginnende Davis Cup Final 8 in Bologna abgesagt. Der Weltranglisten-Erste steht den am Donnerstag im Viertelfinale gegen Tschechien antretenden Spaniern wegen eines Ödems im rechten Oberschenkel nicht zur Verfügung.
„Ich fahre schweren Herzens nach Hause“, gab der 22-Jährige am Dienstag auf X bekannt. Österreich, das sich am Mittwoch mit Gastgeber Italien matcht, könnte frühestens im Finale auf Spanien treffen.
Der Deutsche Alexander Zverev ist damit der einzig verbliebene Top-10-Spieler beim Finalturnier. Vor Alcaraz hatten bereits die Italiener Jannik Sinner (ATP 2) und Lorenzo Musetti (8) abgesagt.
