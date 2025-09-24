Friedensnobelpreis: Macron stellt Trump Bedingung

Macron: „Gibt eine Person, die etwas dagegen tun kann“

„Es gibt eine Person, die etwas dagegen tun kann, und das ist der US-Präsident“, sagte Macron. Nur die Vereinigten Staaten hätten durch ihre Waffenlieferungen an Israel die Möglichkeit, entscheidend auf den Konflikt einzuwirken. Frankreich selbst liefere keine Ausrüstung, mit der Krieg in Gaza geführt werde, betonte Macron.