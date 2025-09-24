100 Jahre an Erfahrung für besten Start ins Leben

Vielseitige Hilfestellungen

„Die ersten Stellen sind an Standorten mit einem Bezirksgericht wie etwa in Krems, Retz, Baden oder Eggenburg errichtet worden“, erklärt Gesundheitslandesrätin Eva Prischl anlässlich der hundertjährigen Erfolgsgeschichte. Jährlich werden von einem Team aus Ärzten und Hebammen rund 22.000 Untersuchungen vorgenommen und Hilfestellungen etwa bei Fragen zu Impfungen angeboten. Alarmierend sei hier der Anstieg der auffälligen Sehbefunde um 14 Prozent – denn „Smartphone, Tablet und PC fördern die Sehschwäche“, so die Landesrätin. Das niederschwellige, wohnortnahe und kostenlose Angebot ermögliche Kindern einen bestmöglichen Start ins Leben.