Mutter-Eltern-Beratung

100 Jahre an Erfahrung für besten Start ins Leben

Niederösterreich
24.09.2025 11:00
Ricarda Gromann und ihre Tochter Miriam, Franz Haunold (Bgm. Böheimkirchen), Landesrätin Eva ...
Ricarda Gromann und ihre Tochter Miriam, Franz Haunold (Bgm. Böheimkirchen), Landesrätin Eva Prischl, Isabell Müllner und ihre Tochter Cecilia, Doris Ringseis (Kinderkrankenschwester), Sonja Draxler (Kinderärztin) und Regina Klenk (NÖ Sanitätsdirektorin)(Bild: Büro Prischl)

Mutter-Eltern-Beratung bietet seit 100 Jahren Hilfestellung für Familien an – von der Schwangerschaft bis hin zu Erziehungsfragen.

Ein ganzes Jahrhundert im Zeichen der Familien: 1925 als Anlaufstelle der Jugendämter für Mütter gegründet, hat sich die Mutter-Eltern-Beratung im weiten Land mittlerweile zu einem unverzichtbaren Netzwerk für Familiengesundheit und frühkindliche Förderung entwickelt. Denn die Geburt eines Kindes bringt neben Freude oft auch Verunsicherung. Neben persönlichen Beratungsgesprächen über präventive Gesundheitschecks oder speziellen Programmen für die frühkindliche Entwicklung wird auch zu Themen wie Themen Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit, Pflege, Ernährung und Erziehung sowie Tabak- und Alkoholkonsum informiert.

Vielseitige Hilfestellungen
„Die ersten Stellen sind an Standorten mit einem Bezirksgericht wie etwa in Krems, Retz, Baden oder Eggenburg errichtet worden“, erklärt Gesundheitslandesrätin Eva Prischl anlässlich der hundertjährigen Erfolgsgeschichte. Jährlich werden von einem Team aus Ärzten und Hebammen rund 22.000 Untersuchungen vorgenommen und Hilfestellungen etwa bei Fragen zu Impfungen angeboten. Alarmierend sei hier der Anstieg der auffälligen Sehbefunde um 14 Prozent – denn „Smartphone, Tablet und PC fördern die Sehschwäche“, so die Landesrätin. Das niederschwellige, wohnortnahe und kostenlose Angebot ermögliche Kindern einen bestmöglichen Start ins Leben. 

Porträt von Petra Weichhart
Petra Weichhart
Niederösterreich

