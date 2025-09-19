Babler: SPÖ-Umfragetief „wird niemanden wundern“

Historisches Tief für SPÖ, mehr Härte gefordert

Auch innerhalb der SPÖ sorgt der Sparkurs für Spannungen. Beim Präsidiumstreffen am vergangenen Montag kam es zu scharfer Kritik an Babler: Die burgenländische SPÖ um Hans Peter Doskozil forderte etwa mehr Härte in Verhandlungen. Seniorenvertreter wie Gerstorfer sprachen von „schmerzhaften Sanierungen“. Erste Parteiaustritte wurden bekannt, für den Parteitag im März 2026 gilt Babler dennoch als gesetzt – ernsthafte Herausforderer zeichnen sich bislang nicht ab.