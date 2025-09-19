Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kritik ebbt nicht ab

Babler: SPÖ-Umfragetief „wird niemanden wundern“

Innenpolitik
19.09.2025 22:44
Andreas Babler muss sich derzeit viel Kritik gefallen lassen – er selbst spielt nun auf Zeit.
Andreas Babler muss sich derzeit viel Kritik gefallen lassen – er selbst spielt nun auf Zeit.(Bild: APA/FOTOKERSCHI.AT)

Die Kritik an der SPÖ und ihrem Vorsitzenden Andreas Babler hat sich in den vergangenen Tagen wieder einmal zugespitzt. Vor allem die umstrittenen Pensionsanpassungen sorgen nach wie vor für Wirbel – nun nahm der Parteichef selbst Stellung – und konterte. 

0 Kommentare

Im Zentrum der Debatte steht die Einigung der Bundesregierung auf ein gestaffeltes Pensionspaket: Pensionen bis 2500 Euro brutto werden mit 2,7 Prozent erhöht, darüber gibt es einen Fixbetrag von 67,50 Euro monatlich. Pensionistenverbände – darunter der SPÖ-nahe Pensionistenverband mit Birgit Gerstorfer und der ÖVP-Seniorenbund mit Ingrid Korosec – reagierten mit massiven Protesten und warfen der Regierung vor, Ältere würden benachteiligt.

Auch die FPÖ übte scharfe Kritik und drohte mit Massenprotesten. Am 15. September 2025 demonstrierten SPÖ-Seniorenvertreter vor dem Parlament gegen die Kürzungen.

Die doch recht harsche Sparmaßnahme erwischte viele Pensionisten im Land am falschen Fuß – das ...
Die doch recht harsche Sparmaßnahme erwischte viele Pensionisten im Land am falschen Fuß – das sorgte für ordentlich Unmut in der SPÖ.(Bild: P. Huber)

Historisches Tief für SPÖ, mehr Härte gefordert
Auch innerhalb der SPÖ sorgt der Sparkurs für Spannungen. Beim Präsidiumstreffen am vergangenen Montag kam es zu scharfer Kritik an Babler: Die burgenländische SPÖ um Hans Peter Doskozil forderte etwa mehr Härte in Verhandlungen. Seniorenvertreter wie Gerstorfer sprachen von „schmerzhaften Sanierungen“. Erste Parteiaustritte wurden bekannt, für den Parteitag im März 2026 gilt Babler dennoch als gesetzt – ernsthafte Herausforderer zeichnen sich bislang nicht ab.

Parallel verschärft eine Umfragekrise die Lage: Laut aktuellen Daten liegt die SPÖ unter 20 Prozent. Das gesamte Regierungslager aus ÖVP, SPÖ und NEOS kommt nicht mehr auf eine gemeinsame Mehrheit. IFDD-Chef Christoph Haselmayer sprach in der „Krone“ von einem „politischen Erdbeben“ und einem „historischen Tief“ für die Sozialdemokraten.

Instagram in New York, Proteste in Wien
Für zusätzliche Debatten sorgte Bablers Reise nach New York Anfang September, die er mit einem Instagram-Post dokumentierte. Während in Wien die Pensionistenverbände protestierten, warf man ihm vor, falsche Prioritäten zu setzen. In sozialen Medien wurde dies als Symbol für eine abgehobene Parteiführung kritisiert.

Lesen Sie auch:
Foto von Bablers New-York-Reise. Der Vizekanzler lässt vor allem die Steuerzahler angelehnt, die ...
Verschlusssache
Das „Staatsgeheimnis“ des Andreas Babler
18.09.2025
Krone Plus Logo
Je nach aktueller Höhe
Tabelle: So steigt Ihre Pension 2026 tatsächlich
13.09.2025
Ein historisches Tief
Babler ergreift nach Umfrage die Flucht nach vorne
14.09.2025

Am Freitagabend nahm Babler in der ORF-Sendung „ZiB2“ zu den Vorwürfen Stellung. „Keine lustige Diskussion, wir haben sehr hart verhandelt“, betonte er mit Blick auf die Pensionsanpassungen. Die finanzielle Ausgangslage, die die Regierung von ihren Vorgängern übernommen habe, sei „desaströs“. Man müsse „um jeden Cent und Euro raufen“.

SPÖ-Chef spielt auf Zeit
Die SPÖ hätte es sich leicht machen können und in Opposition gehen, so Babler. Stattdessen trage sie nun Verantwortung in einer außergewöhnlichen Situation. „Das darf kein Regelfall werden“, sagte er, betonte aber: Die Sozialdemokratie steht felsenfest an der Seite der Pensionisten.

Zum Umfragetief meinte er: „Wir fahren einen sehr harten Sparkurs, es wird niemanden wundern, wenn das in den Umfragen spürbar wird.“ Sobald die Maßnahmen greifen, werde sichtbar sein, dass gute Arbeit geleistet werde – dann würden sich auch die Zahlen wieder verbessern.

Porträt von Stephan Brodicky
Stephan Brodicky
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
244.352 mal gelesen
Wirtschaft
Dieser Diskonter greift Ikea und Lutz frontal an!
159.897 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein weltweit aktiver großer Einrichtungsdiskonter will den Platzhirschen jetzt Marktanteile ...
Wien
Frau (44) erschossen, Tochter kämpft um ihr Leben
128.059 mal gelesen
In einer Gemeindebauwohnung in Wien-Leopoldstadt hat sich am Dienstagabend eine Gewalttat mit ...
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1655 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1247 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
1034 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Mehr Innenpolitik
Kritik ebbt nicht ab
Babler: SPÖ-Umfragetief „wird niemanden wundern“
Kreml testet uns
Russische Drohungen gegen Österreich kein Zufall
Esten fordern NATO-4
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
China außer sich
Taiwans Außenminister kommt heimlich nach Wien
Kanzler zur „Krone“:
Nach Reform „nur“ 2500 Euro für syrische Familie
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf