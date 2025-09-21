Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Bablers miese Umfragewerte und mäßige Performance

Kolumnen
21.09.2025 07:00
(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
0 Kommentare

Elefantenrunde. Vor genau einem Jahr diskutierten wir in der TV-Elefantenrunde von „Krone“ und Puls24 mit den Spitzenkandidaten zur eine Woche später stattfindenden Nationalratswahl. Wir präsentierten dabei eine topaktuelle Umfrage des IFDD-Instituts, die, wie wir eine Woche später wussten, vor allem für die SPÖ eine Punktlandung war: 21 Prozent. Wer diese Prognose in der Elefantenrunde ganz und gar nicht zur Kenntnis nehmen wollte, das war Andreas Babler. Nur Dritter? Er selbst sah sich als Erster! Tatsächlich Erster war in der Umfrage genauso wie dann bei der Wahl Herbert Kickl. Bei der Elefantenrunde hatte der Blaue jedoch gekniffen – wie ein halbes Jahr später, als für ihn die Tür zum Kanzleramt sperrangelweit offen stand. Eine Tür, die sich für Andreas Babler wohl nie öffnen wird – außer er besucht den tatsächlichen Kanzler.

Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur(Bild: Krone KREATIV)

Wenig geachteter Babler. Doch als SPÖ-Chef ist der Vizekanzler scheinbar ungefährdet, auch wenn er in der Partei wenig geachtet wird und gestern zwei neue rote Landesparteiobleute gewählt wurden, die kaum (Fellner/Kärnten) und absolut nicht (Lercher/Steiermark) als Babler-Jünger gelten. Miese Umfragewerte (aktuell bei IFDD sogar nur noch 18 Prozent), mäßige Performance als Vizekanzler: Aber aus heutiger Sicht sehen wir Babler auch vor (planmäßig) in vier Jahren stattfindenden Wahlen als SPÖ-Spitzenkandidat in den Elefantenrunden. Kaum ein Grund zum Trompeten und Tröten.

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Aufnahmen aus dem Cockpit eines MiG-31-Abfangjägers während der Übung „Sapad 2025“
„Gefällt mir nicht“
Russische Jets über Estland: Trump ist verärgert
„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
109.198 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Tirol
Mit Rädern im Schnee gestrandet: Lehrer angeklagt
102.791 mal gelesen
Die Klasse steckte mit ihren Mountainbikes im Schnee fest.
Unterhaltung
Das schwere Leben von ORF-Frauen über 50 Jahren
97.186 mal gelesen
30 Jahre lang war Christa Kummer die Wetterlady beim ORF. Ihr Ende mit diesem September wirkt ...
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
2081 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1750 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Österreich
Bürger fordern jetzt strengere Waffengesetze!
1104 mal kommentiert
374.000 Waffenbesitzer sind in Österreich laut offiziellen Zahlen registriert.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Bablers miese Umfragewerte und mäßige Performance
„Krone“-Kommentar
Lasst die Sänger doch singen!
„Krone“-Kommentar
Mietbremse: Ein Schuss ins Knie?
„Krone“-Kommentar
Diesen Kummer verzeiht das Fernsehpublikum nicht!
„Krone“-Kommentar
Blaupause für die Lohnverhandlungen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf