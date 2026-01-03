Red Bull Salzburg feiert zehnten Sieg in Serie

In Salzburg gingen die Gäste aus Wien durch Cole Hults im Powerplay schnell in Führung, Michael Raffl (14.) und Travis St. Denis (15./PP) sorgten aber noch vor der ersten Pause für die Wende. St. Denis (24./PP) und Benjamin Nissner (26.) machten danach früh alles klar. Damit sind die Salzburger seit einem Monat, seit der 1:2-Heimniederlage gegen den KAC am 5. Dezember, ungeschlagen.