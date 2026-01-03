Wie der Kanzler und unsere Minister gelenkt werden

Bundeskanzler Franz Vranitzky, blaue und schwarze Staatssekretäre bzw. Minister, die Zweite Nationalratspräsidentin Barbara Prammer, alle drei grünen Gesundheitsminister und zuletzt Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig – Michael Turetschek lenkte sie alle. Zwar nicht politisch, aber gewissermaßen durch die Politik. Im Jahr 1988 kam der Niederösterreicher, zuvor noch Fernmelder beim Bundesheer, auf die – wie er selbst sagt – „glorreiche Idee“, sich beim Bundeskanzleramt zu bewerben.