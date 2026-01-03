Wie der Kanzler und unsere Minister gelenkt werden

Wie lange müssen Chauffeure eigentlich durcharbeiten und durchfahren? Und wie sicher sind eigentlich die Dienstwagen der Regierenden? In der „Krone“ berichtet Altkanzler Franz Vranitzkys Fahrer Michael Turetschek über eigene Fahrtrainings für Verfolgungsjagden und die herausfordernde Arbeit eines Chauffeurs.
Bundeskanzler Franz Vranitzky, blaue und schwarze Staatssekretäre bzw. Minister, die Zweite Nationalratspräsidentin Barbara Prammer, alle drei grünen Gesundheitsminister und zuletzt Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig – Michael Turetschek lenkte sie alle. Zwar nicht politisch, aber gewissermaßen durch die Politik. Im Jahr 1988 kam der Niederösterreicher, zuvor noch Fernmelder beim Bundesheer, auf die – wie er selbst sagt – „glorreiche Idee“, sich beim Bundeskanzleramt zu bewerben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.