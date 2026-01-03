Hier im Livestream: Jetzt spricht Trump

In der Nacht auf Samstag wurden laut Maduros Regierung sowohl Militärangehörige als auch Zivilpersonen getötet, eine Zahl wurde zunächst nicht genannt. Vor seiner Gefangennahme rief Maduro noch den nationalen Notstand aus und erklärte, auch andere Landesteile seien von den USA angegriffen worden. Laut ihm geht es Washington darum, die Kontrolle über Venezuelas Ölreserven zu bekommen, die größten der Welt. Tatsächlich hat Trump eine „Blockade“ für venezolanisches Öl angekündigt und die Sanktionen gegen das Land ausgeweitet. Seine Regierung lässt seit Monaten Boote bombardieren, die aus Südamerika stammen und Drogen an Bord haben sollen.