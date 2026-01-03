Hier im Livestream: Jetzt spricht Trump

Das US-Militär hat in der Nacht auf Samstag Venezuelas Hauptstadt Caracas angegriffen. Präsident Nicolas Maduro und seine Ehefrau wurden festgenommen und außer Landes gebracht. Trump wirft ihm vor, einen Drogenstaat zu führen und die Wahl im vergangenen Jahr manipuliert zu haben.
Für Samstag, 17 Uhr (MEZ), wurde eine Pressekonferenz des Weißen Hauses angekündigt, die sich aber zunächst verzögerte. Hinter den Kulissen soll Trump seit langem Druck auf Maduro ausgeübt haben, das Land zu verlassen. Noch vor wenigen Tagen warnte er, der Präsident Venezuelas wäre „klug“, wenn er die Macht abgeben würde. Die USA hatten in den vergangenen Monaten ihre Militärpräsenz erheblich verstärkt und unter anderem einen Flugzeugträger, Kriegsschiffe sowie moderne Kampfjets in der Karibik stationiert. Der US-Präsident hatte wiederholt auch mit einem Einsatz in dem südamerikanischen Land gedroht.
In der Nacht auf Samstag wurden laut Maduros Regierung sowohl Militärangehörige als auch Zivilpersonen getötet, eine Zahl wurde zunächst nicht genannt. Vor seiner Gefangennahme rief Maduro noch den nationalen Notstand aus und erklärte, auch andere Landesteile seien von den USA angegriffen worden. Laut ihm geht es Washington darum, die Kontrolle über Venezuelas Ölreserven zu bekommen, die größten der Welt. Tatsächlich hat Trump eine „Blockade“ für venezolanisches Öl angekündigt und die Sanktionen gegen das Land ausgeweitet. Seine Regierung lässt seit Monaten Boote bombardieren, die aus Südamerika stammen und Drogen an Bord haben sollen.
Maduro hat sämtliche Vorwürfe zurückgewiesen. Viele ausländische Regierungen haben die Angriffe verurteilt und von außergerichtlichen Tötungen gesprochen. Die Friedensnobelpreisträgerin Maria Corina Machado hat am Samstag das Einsetzen von Oppositionspolitiker Edmundo González Urrutia als Nachfolger gefordert. Er habe die Präsidentschaftswahl vor eineinhalb Jahren gewonnen und solle sein verfassungsmäßiges Amt nun unverzüglich antreten, teilte sie mit.
