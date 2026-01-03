Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Angriff auf Venezuela

Hier im Livestream: Jetzt spricht Trump

Außenpolitik
03.01.2026 16:58

Das US-Militär hat in der Nacht auf Samstag Venezuelas Hauptstadt Caracas angegriffen. Präsident Nicolas Maduro und seine Ehefrau wurden festgenommen und außer Landes gebracht. Trump wirft ihm vor, einen Drogenstaat zu führen und die Wahl im vergangenen Jahr manipuliert zu haben.

0 Kommentare

Für Samstag, 17 Uhr (MEZ), wurde eine Pressekonferenz des Weißen Hauses angekündigt, die sich aber zunächst verzögerte. Hinter den Kulissen soll Trump seit langem Druck auf Maduro ausgeübt haben, das Land zu verlassen. Noch vor wenigen Tagen warnte er, der  Präsident Venezuelas wäre „klug“, wenn er die Macht abgeben würde. Die USA hatten in den vergangenen Monaten ihre Militärpräsenz erheblich verstärkt und unter anderem einen Flugzeugträger, Kriegsschiffe sowie moderne Kampfjets in der Karibik stationiert. Der US-Präsident hatte wiederholt auch mit einem Einsatz in dem südamerikanischen Land gedroht.

Von links: Venezuelas Präsident Nicolas Maduro und US-Präsident Donald Trump
Von links: Venezuelas Präsident Nicolas Maduro und US-Präsident Donald Trump(Bild: AFP/FEDERICO PARRA, SAUL LOEB)

In der Nacht auf Samstag wurden laut Maduros Regierung sowohl Militärangehörige als auch Zivilpersonen getötet, eine Zahl wurde zunächst nicht genannt. Vor seiner Gefangennahme rief Maduro noch den nationalen Notstand aus und erklärte, auch andere Landesteile seien von den USA angegriffen worden. Laut ihm geht es Washington darum, die Kontrolle über Venezuelas Ölreserven zu bekommen, die größten der Welt. Tatsächlich hat Trump eine „Blockade“ für venezolanisches Öl angekündigt und die Sanktionen gegen das Land ausgeweitet. Seine Regierung lässt seit Monaten Boote bombardieren, die aus Südamerika stammen und Drogen an Bord haben sollen.

Lesen Sie auch:
Trump sagt in einem „Fox News“-Interview, er habe sich die Operation „wie eine TV-Show“ ...
Maduro-Festnahme
Trump: „Habe es mir wie eine TV-Show angeschaut“
03.01.2026
„Der Tyrann ist weg“
So rechtfertigt Kabinett Trump US-Militärschlag
03.01.2026

Maduro hat sämtliche Vorwürfe zurückgewiesen. Viele ausländische Regierungen haben die Angriffe verurteilt und von außergerichtlichen Tötungen gesprochen. Die Friedensnobelpreisträgerin Maria Corina Machado hat am Samstag das Einsetzen von Oppositionspolitiker Edmundo González Urrutia als Nachfolger gefordert. Er habe die Präsidentschaftswahl vor eineinhalb Jahren gewonnen und solle sein verfassungsmäßiges Amt nun unverzüglich antreten, teilte sie mit.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Nicolás Maduro
VenezuelaCaracasUSAKaribik
US-Militär
FlugzeugträgerRegierung
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Außenpolitik
Krone Plus Logo
Chauffeur klärt auf:
Wie der Kanzler und unsere Minister gelenkt werden
Angriff auf Venezuela
Hier im Livestream: Jetzt spricht Trump
„Der Tyrann ist weg“
So rechtfertigt Kabinett Trump US-Militärschlag
„Noch nicht genug“
EU erwartet höchste Abschiebungsrate seit 2019
Krone Plus Logo
Das planen SP und VP
Diese Polit-Themen kommen 2026 auf uns Kärntner zu
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine