Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gesetz helfe nicht

FPÖ sieht Problem im Besitz illegaler Waffen

Innenpolitik
23.09.2025 13:58
(Bild: APA/Georg Hochmuth)

Die FPÖ sieht in der geplanten Verschärfung des Waffengesetzes einen „Angriff auf gesetzestreue Bürger“. Das eigentliche Problem seien illegale Waffen, gegen die ein strengeres Gesetz nichts ausrichten könne, sagte Generalsekretär Christian Hafenecker. Die Grünen kündigten hingegen ihre Zustimmung im Nationalrat an.

0 Kommentare

Wie berichtet, hebt die Dreier-Koalition das Mindestalter für den Kauf von Schusswaffen an, bei Waffen der Kategorie B (z.B. Pistolen und Revolver) von 21 auf 25 Jahre und bei der Kategorie C (z.B. Flinten und Büchsen) von 18 auf 21 Jahre. Für den Erwerb von Kategorie C sind künftig eine Waffenbesitzkarte beziehungsweise ein Waffenpass notwendig. Darüber hinaus wird es etwa einen Monat dauern, bis die Waffe nach dem Kauf tatsächlich ausgehändigt wird.

Eine weitere Neuerung ist, dass klinisch-psychologische Gutachten nicht nur bei Erstantrag, sondern auch nach einer fünfjährigen Probephase verpflichtend sind. Alle fünf Jahre ist eine Prüfung der Zuverlässigkeit vorgesehen. Zudem soll der Datenaustausch zwischen den Behörden verbessert werden.

Zitat Icon

Sicherheit kann nicht durch Misstrauen gegenüber den eigenen Bürgern entstehen.

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker

Das ändert sich bei Pyrotechnik
Auch bei Pyrotechnik ist eine Änderung geplant: Abschussgeräte von pyrotechnischen Signalkanonen werden gemeinsam mit Schreckschusswaffen geregelt. Wer ein solches Gerät besitzt, obwohl er oder sie noch nicht 18 Jahre alt ist oder obwohl ein Waffenverbot besteht, muss dieses innerhalb von einem halben Jahr abgeben. Böllerpatronen und Knallpatronen werden dann ebenfalls vom Waffengesetz umfasst.

Am Mittwoch wird das neue Gesetz im Nationalrat behandelt. Die FPÖ äußerte ein weiteres Mal Kritik. „Sicherheit kann nicht durch Misstrauen gegenüber den eigenen Bürgern entstehen“, sagte Generalsekretär Christian Hafenecker. Das eigentliche Problem seien der Besitz illegaler Waffen und die fehlende Vernetzung zwischen der Stellungskommission des Bundesheers und den zivilen Behörden.

Lesen Sie auch:
Waffengesetz, ORF ...
Nationalrat startet mit brisanten Themen aus Pause
18.09.2025
Neue Tests, Alter, ...
Waffengesetz rückwirkend schärfer: Worauf es zielt
03.09.2025

Grüne wollen Rücknahmeprogramm
Anders sehen das die Grünen, die ihre Zustimmung ankündigten. Der Druck ihrer Partei habe gewirkt, sagte Vize-Klubobfrau Alma Zadic. Sie kündigte Anträge bei der Plenarsitzung an, um das Waffengesetz zusätzlich zu verschärfen. Die Grünen wollen beispielsweise sicherere Verwahrungen von Waffen, ein Rücknahmeprogramm und psychologische Tests für alle Waffenbesitzerinnen und Waffenbesitzer. Hintergrund des neuen Gesetzes ist der Amoklauf in Graz am 10. Juni 2025. Dabei tötete ein Schütze neun Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrerin mit einer legal erworbenen Schusswaffe.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Evelyn Palla wird am 1. Oktober Chefin der Deutschen Bahn.
Gewerkschaft dagegen
Evelyn Palla wird neue Chefin der Deutschen Bahn
Die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen unterstreicht: „Wir schließen keine Option aus, ...
Drohnensichtungen
Premier: „Bisher schwerster Anschlag“ auf Dänemark
Sein letzter Auftritt im Burgtheater
Letzter Applaus
Wien nahm Abschied von Claus Peymann
Umstände noch unklar
USA: Tiertrainer stirbt bei Attacke von Tiger
Zahlreiche französische Bürgermeister ließen auf ihren Rathäusern die palästinensische Flagge ...
Umstrittene Aktion
Palästina-Flaggen auf französischen Rathäusern
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
167.461 mal gelesen
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
145.723 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
133.408 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1850 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1788 mal kommentiert
Innenpolitik
Teurer New-York-Trip: Babler muss alles offenlegen
1583 mal kommentiert
Vizekanzler Babler in der großen Stadt
Mehr Innenpolitik
Bundeskanzler erfreut
Metaller-Einigung „das Richtige für Österreich“
„Wenn Sie so wollen“
FPÖ tourt mit Traktor und „Kickl zum Angreifen“
Gesetz helfe nicht
FPÖ sieht Problem im Besitz illegaler Waffen
Der erste Präsident
Niederösterreicher gibt für EU-Bauern den Ton an
Klare Ansage an Putin
Luftraumverletzung: NATO droht Russland mit Gewalt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf