FPÖ sieht Problem im Besitz illegaler Waffen

Grüne wollen Rücknahmeprogramm

Anders sehen das die Grünen, die ihre Zustimmung ankündigten. Der Druck ihrer Partei habe gewirkt, sagte Vize-Klubobfrau Alma Zadic. Sie kündigte Anträge bei der Plenarsitzung an, um das Waffengesetz zusätzlich zu verschärfen. Die Grünen wollen beispielsweise sicherere Verwahrungen von Waffen, ein Rücknahmeprogramm und psychologische Tests für alle Waffenbesitzerinnen und Waffenbesitzer. Hintergrund des neuen Gesetzes ist der Amoklauf in Graz am 10. Juni 2025. Dabei tötete ein Schütze neun Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrerin mit einer legal erworbenen Schusswaffe.