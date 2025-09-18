Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Halbzeitkritik der SPÖ

„ÖVP und FPÖ sind im Land eine zache Partie“

Niederösterreich
18.09.2025 18:30
SPÖ-Abrechnung: Klubobmann Weninger (li.), Landesgeschäftsführer Zwander
SPÖ-Abrechnung: Klubobmann Weninger (li.), Landesgeschäftsführer Zwander(Bild: Krone TV)

Scharfe Kritik üben in Niederösterreich die Sozialdemokraten an den Leistungen der Landeskoalition in der ersten Halbzeit der Amtsperiode´. Von Gesundheitsreform bis Hochwasserschutz lässt die SPÖ kein gutes Haar an der Arbeit von ÖVP und FPÖ in der Landesregierung.

0 Kommentare

Wenn sie einen Korrektur-Rotstift hätten, würden SPÖ-Politiker fast alles, was die schwarz-blaue Landeskoalition bisher gemacht hat, anstreichen. Die Grundprobleme der Niederösterreicher werden nicht verbessert, kritisieren Klubobmann Hannes Weninger und Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander. „Es ist einfach eine zache Partie“, fasst Weninger die vergangenen zweieinhalb Jahre kurz zusammen.  „Es gibt die Schnitzelprämie, es hat den Corona-Fond gegeben, es gibt ständig Veranstaltungen“, so Weninger, „aber das verbessert in einer Zeit, in der die Wirtschaft schwächelt und die Preise immer mehr ansteigen, die Lebenssituation der Niederösterreicher nicht“. 

Ärger über „Njet“ zu Gesundheitsregion Ost
Ein Bereich, der alle Menschen betrifft, ist das Thema Gesundheit. Gestern schlug Wiens Stadtchef Michael Ludwig (SPÖ) erneut vor, eine gemeinsame Gesundheitsregion Ost mit Niederösterreich und dem Burgenland zu gestalten, weil aus diesen beiden Bundesländern viele Gastpatienten nach Wien kommen. Für die Genossen in der Parteizentrale in St. Pölten ein durchaus überlegenswerter Vorschlag.  „Aber die einzige Antwort, die hier aus Niederösterreich kommt, ist ein Njet. Man sollte sich da schon zusammensetzen“, meint Weninger. 

Renaturierung könnte Hochwasser verhindern
Das Einzige, was die SPÖ an der Halbzeit-Bilanz von Schwarz-Blau lobt, ist, dass im Vorjahr Millionen an die Hochwasser-Opfer ausbezahlt wurden. Doch beim Schutz vor künftigen Fluten hört die Einigkeit schon wieder auf: „Auf der anderen Seite ist man gegen die Renaturierung. Das würde ja das Hochwasser erst verhindern“, sagt der rote Klubchef. Für die ÖVP sei es wohl „wichtiger sich mit der Landwirtschaft gut zu stellen“. 

„Besser gar nicht machen“
Manchmal habe er das Gefühl, es wäre besser,  Schwarz-Blau mache gar nichts, poltert Weninger:  „Denn wenn sie was tun, ist es falsch.“ Ein Beispiel aus SPÖ-Sicht: Die Wohnbaudarlehen seien an zwei große Banken „verscherbelt“ worden, anstatt wieder an die Häuslbauer zurückverkauft zu werden.  Der Forderungskatalog der SPÖ kann sich jedenfalls sehen lassen. Zwander zählt mit bösem Blick auf den Landesenergieversorger EVN auf: sofortige Senkung der Energiepreise, Maßnahmen gegen Arbeitslosigkeit, billigere Wohnräume für Junge und kostenlosen Ganztags-Kindergarten. 

ÖVP kontert auf die Angriffe
Eine Reaktion der ÖVP auf SPÖ-Kritik folgt auf dem Fuß. Bei den Sozialdemokraten würden allzu oft „Worte und Taten nicht zusammenpassen“, kontert ÖVP-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner: „So auch heute, wo verschwiegen wurde, dass die SPÖ in den vergangenen zweieinhalb Jahren bei 97 Prozent der über 2700 Regierungsbeschlüsse  zugestimmt hat.“ Im Übrigen seien zwei Drittel der Landesbürger mit der Arbeit der Landesregierung zufrieden, verlautet aus der ÖVP-Zentrale

Porträt von Anna Kindlmann
Anna Kindlmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Russlands Präsident inspiziert die eingesetzten Waffen der Bodentruppen auf dem Übungsgelände ...
Machtdemonstration
Putin in Militäruniform bei Großmanöver „Sapad“
Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
240.954 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
136.318 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Fußball National
„Eine Katastrophe, werden ein Desaster erleben“
134.623 mal gelesen
Ralf Rangnick redete sich in Rage.
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1601 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Trotz UN-Mahnung: Nächster Syrer wurde abgeschoben
1231 mal kommentiert
Der Syrer wurde nach Damaskus ausgeflogen (Symbolbild).
Außenpolitik
Polen: Haus wohl von eigener Rakete getroffen
994 mal kommentiert
Nach dem Abschuss der russischen Drohnen suchten die Behörden mithilfe der Zivilbevölkerung nach ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf