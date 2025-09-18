„ÖVP und FPÖ sind im Land eine zache Partie“

Wenn sie einen Korrektur-Rotstift hätten, würden SPÖ-Politiker fast alles, was die schwarz-blaue Landeskoalition bisher gemacht hat, anstreichen. Die Grundprobleme der Niederösterreicher werden nicht verbessert, kritisieren Klubobmann Hannes Weninger und Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander. „Es ist einfach eine zache Partie“, fasst Weninger die vergangenen zweieinhalb Jahre kurz zusammen. „Es gibt die Schnitzelprämie, es hat den Corona-Fond gegeben, es gibt ständig Veranstaltungen“, so Weninger, „aber das verbessert in einer Zeit, in der die Wirtschaft schwächelt und die Preise immer mehr ansteigen, die Lebenssituation der Niederösterreicher nicht“.