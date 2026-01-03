Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Darts-WM

Überragender Littler stürmt zur Titelverteidigung

Sport-Mix
03.01.2026 22:36
Luke Littler
Luke Littler(Bild: AP/Dave Shopland)

Luke Littler hat seine Vormachtstellung im Darts mit seinem zweiten WM-Titel untermauert. Der 18-jährige Engländer entschied am Samstag im Alexandra Palace von London das WM-Finale gegen den Niederländer Gian van Veen mit 7:1 klar für sich.

0 Kommentare

Der frischgebackene Doppelweltmeister streicht zudem ein Rekordpreisgeld von einer Million Pfund (1,15 Millionen Euro) ein, während Europameister Van Veen sich mit 400.000 Pfund trösten darf.

(Bild: AP/Dave Shopland)

Teenager Littler kam im jüngsten WM-Finale der Geschichte – auch sein Gegner ist erst 23 Jahre alt – nur langsam in Schwung. Van Veen sicherte sich den ersten Satz und vergab einen Setdart im nächsten. Littler nutzte dies, glich aus und spielte sich in der Folge teilweise in einen Rausch.

Gian van Veen war chancenlos.
Gian van Veen war chancenlos.(Bild: AP/Dave Shopland)

Der Weltranglistenerste ließ sich auch von einer Wespenattacke bei 3:1-Satzführung nicht aus der Ruhe bringen und konnte zudem im Finale wieder auf die Unterstützung des Publikums im Ally Pally zählen.

Littler am Ende souverän
Beim Niederländer mehrten sich hingegen die Fehler, die Nummer zehn des Turniers konnte in seinem ersten WM-Finale nicht mehr an die starken Leistungen aus den Runden davor anknüpfen und resignierte zusehends. In den letzten sechs Sätzen gewann Van Veen gerade einmal mehr drei Legs. Am Ende blieb Littler im Finale mit einem 106-Punkte-Schnitt sowie 16 180er-Aufnahmen souverän.

(Bild: AP/Dave Shopland)

Das Darts-Aushängeschild war souverän bis ins Finale marschiert. „The Nuke“ (die Atombombe), wie der Engländer genannt wird, hatte auch in der dritten Runde mit dem Wiener Mensur Suljovic kein Problem und war nur im Achtelfinale von Rob Cross wirklich gefordert worden. Nun ist er der erste Dartsprofi seit dem Schotten Gary Anderson vor zehn Jahren, der seinen Titel verteidigte bzw. erst der vierte überhaupt, dem das gelingt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Titelverteidigung
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
228.388 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
201.266 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
191.455 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Mehr Sport-Mix
Darts-WM
Überragender Littler stürmt zur Titelverteidigung
Ivona Dadic
Keine Hallen-Saison nach Rückkehr aus Schweden!
Gnadenlose Krankheit
Knochenkrebs! Box-Talent stirbt mit nur 25 Jahren
Es geht um 1 Mio. Euro
Darts-WM in London: Die Finalisten stehen fest!
Schwerer Autounfall
Joshuas Fahrer wegen fährlässiger Tötung angeklagt

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf