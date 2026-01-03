Überragender Littler stürmt zur Titelverteidigung

Das Darts-Aushängeschild war souverän bis ins Finale marschiert. „The Nuke“ (die Atombombe), wie der Engländer genannt wird, hatte auch in der dritten Runde mit dem Wiener Mensur Suljovic kein Problem und war nur im Achtelfinale von Rob Cross wirklich gefordert worden. Nun ist er der erste Dartsprofi seit dem Schotten Gary Anderson vor zehn Jahren, der seinen Titel verteidigte bzw. erst der vierte überhaupt, dem das gelingt.