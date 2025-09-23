Influencerin Ferragni wegen Betrugs vor Gericht

Vertreter von Verbraucherverbänden auf der Zeugenliste

Auf der Zeugenliste der Staatsanwaltschaft stehen acht Konsumenten, die die beworbenen Produkte gekauft haben sollen, sowie zwei Vertreter von Verbraucherverbänden. „Ich habe ehrlich geglaubt, dass es keines Gerichtsverfahrens bedarf, um zu beweisen, dass ich niemanden betrogen habe. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um meine Position zu verteidigen und meine Unschuld zu beweisen“, so die Influencerin vor Prozessbeginn.