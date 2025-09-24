Vorteilswelt
Am Family Fun Friday

Jetzt Kinotickets für Michael Endes „Momo“ sichern

24.09.2025 06:30

Die Neuverfilmung von „Momo“ lädt zum Family Fun Friday am 3. Oktober um 16 Uhr in den Cineplexx-Kinos. Gemeinsam mit krone.tv erleben Familien einen besonderen Kinonachmittag – und mit etwas Glück gibt es Tickets für das Cineplexx Kino in Ihrer Nähe zu gewinnen!

Der Family Fun Friday von Cineplexx ist die perfekte Einstimmung aufs Wochenende: An ausgewählten Freitagen verwandeln sich die Cineplexx Kinos in Treffpunkte für die ganze Familie. Am 3.10 findet der nächste Family Fun Friday statt und für Familien besteht die Chance die Buchverfilmung von Michael Endes „Momo“ zu erleben. 

Ein modernes Märchen mit Botschaft
Die internationale Neuverfilmung von Michael Endes Klassiker erzählt die Geschichte eines mutigen Mädchens, das sich gegen die Zeitdiebe stellt. Momo lebt in einem alten Amphitheater und erkennt, dass die Welt sich verändert, als ein Konzern beginnt, den Menschen ihre Zeit zu stehlen. Mit Hilfe einer Schildkröte und dem Hüter der Zeit kämpft sie für das, was wirklich zählt: Zuhören, Freundschaft und Menschlichkeit.

(Bild: 2025 Constantin Film Distribution/Rat Pack Filmproduktion/Ivan Sardi / Constantin Film Österreich)
Mitmachen & gewinnen
Cineplexx und krone.tv bringen Sie und Ihre Familie zum Family Fun Friday am 3. Oktober in die Kinos. Sie haben nun die Chance auf 1x3 Kinotickets für den Family Fun Fridays am 3. Oktober um 16 Uhr in den folgenden Kinos

  • Cineplexx Donau Zentrum
  • Cineplexx Amstetten
  • Cineplexx Linz
  • Cineplexx Parndorf
  • Cineplexx Leoben
  • Cineplexx Villach
  • Cineplexx Salzburg Airport
  • Cineplexx Wörgl
  • Cineplexx Hohenems

 Wählen Sie einfach Ihr Kino im untenstehenden Formular aus und mit ein wenig Glück laden wir Sie zum Family Fun Friday ein. Teilnahmeschluss ist der 30. 09., 09:00 Uhr. 

