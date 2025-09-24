Jetzt Kinotickets für Michael Endes „Momo“ sichern

Ein modernes Märchen mit Botschaft

Die internationale Neuverfilmung von Michael Endes Klassiker erzählt die Geschichte eines mutigen Mädchens, das sich gegen die Zeitdiebe stellt. Momo lebt in einem alten Amphitheater und erkennt, dass die Welt sich verändert, als ein Konzern beginnt, den Menschen ihre Zeit zu stehlen. Mit Hilfe einer Schildkröte und dem Hüter der Zeit kämpft sie für das, was wirklich zählt: Zuhören, Freundschaft und Menschlichkeit.