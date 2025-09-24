Jetzt Kinotickets für Michael Endes „Momo“ sichern

Die Neuverfilmung von „Momo“ lädt zum Family Fun Friday am 3. Oktober um 16 Uhr in den Cineplexx-Kinos. Gemeinsam mit krone.tv erleben Familien einen besonderen Kinonachmittag – und mit etwas Glück gibt es Tickets für das Cineplexx Kino in Ihrer Nähe zu gewinnen!
Der Family Fun Friday von Cineplexx ist die perfekte Einstimmung aufs Wochenende: An ausgewählten Freitagen verwandeln sich die Cineplexx Kinos in Treffpunkte für die ganze Familie. Am 3.10 findet der nächste Family Fun Friday statt und für Familien besteht die Chance die Buchverfilmung von Michael Endes „Momo“ zu erleben.
Ein modernes Märchen mit Botschaft
Die internationale Neuverfilmung von Michael Endes Klassiker erzählt die Geschichte eines mutigen Mädchens, das sich gegen die Zeitdiebe stellt. Momo lebt in einem alten Amphitheater und erkennt, dass die Welt sich verändert, als ein Konzern beginnt, den Menschen ihre Zeit zu stehlen. Mit Hilfe einer Schildkröte und dem Hüter der Zeit kämpft sie für das, was wirklich zählt: Zuhören, Freundschaft und Menschlichkeit.
Mitmachen & gewinnen
Cineplexx und krone.tv bringen Sie und Ihre Familie zum Family Fun Friday am 3. Oktober in die Kinos. Sie haben nun die Chance auf 1x3 Kinotickets für den Family Fun Fridays am 3. Oktober um 16 Uhr in den folgenden Kinos
Wählen Sie einfach Ihr Kino im untenstehenden Formular aus und mit ein wenig Glück laden wir Sie zum Family Fun Friday ein. Teilnahmeschluss ist der 30. 09., 09:00 Uhr.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.