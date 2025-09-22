Vergewaltigung: Sechs Jahre Haft für Adelsspross

Die beiden fuhren mit dem Taxi in die Wohnung des Adelsspross – wo die Stimmung plötzlich kippte. Bilder von blauen Flecken, Würgemalen und Bissspuren im Gesicht der 26-Jährigen lassen dunkel erahnen, was sie in der Nacht erleben musste. Gerichtspsychiater Peter Hofmann schildert am Urteilstag nun, was die Frau noch immer durchmachen muss: „Sie hat eine posttraumatische Belastungsstörung mit Angstzuständen. Das ist hier idealtypisch geschildert.“ Seit der Tat leidet sie an Panikattacken und Erinnerungen, die ihr immer wieder einschießen. Auch, dass sie die Vergewaltigung erst Monate später anzeigte, sei für ein Opfer einer solchen Gewalttat normal.