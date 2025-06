Adelsspross wegen Vergewaltigung vor Gericht

„Dann ist es besser, wenn du gehst“, habe der Anfang 30-Jährige zu ihr gesagt in der Annahme, sie hätte ihre Regelblutung. Dabei war sie im Intimbereich verletzt – und nicht nur das: Fotos von der nun 28-Jährigen zeigen riesige Blutergüsse an den Schultern, Bissspuren im Gesicht und an den Armen und Würgemale am Hals. „Ich hab‘ mich benutzt gefühlt, wie ein nasser Fetzen“, sagte sie später in ihrer Aussage, als sie Monate später Anzeige erstattete. Warum erst dann? „Weil ich die Kraft dafür nicht hatte.“