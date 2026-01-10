Dass die Saison mit der Premieren-Teilnahme an der Adriatic League für die Basketballer von BC Vienna kein Zuckerschlecken werden würde, war allen Beteiligten klar. Dass man nun aber am selben Tag in der heimischen Superliga und im internationalen Bewerb antreten muss, sorgt für Kopfschütteln. Und liegt nicht nur an den Favoritnern.
Die Basketballer von BC Vienna sind wahrlich nicht zu beneiden. Der Spielplan mit der internationalen Adriatic League (ABA), der heimischen Superliga und – bis zum Halbfinale – auch noch dem heimischen Cup, ist mehr als eng. Am Samstag gipfelt das Ganze nun darin, dass ABA (um 19 Uhr zu Hause) und Superliga (um 16 Uhr in Traiskirchen) am selben Tag zu bestreiten sind.
„So leid es uns tut, aber wir werden unsere U19 nach Traiskirchen schicken müssen, die Punkte wieder herschenken“, seufzt BC-Vorstand Petar Stazic. „Wir hatten die mündliche Zusage, dass das Spiel auf Sonntag verschoben wird. Die wurde nicht eingehalten“, schüttelt er den Kopf.
„Es ist einfach schade, dass man als Mannschaft, die Österreichs Basketball international repräsentiert, hier keine Hilfe bekommt. Wir würden uns mehr Unterstützung wünschen“, so Stazic. „Wir haben in den letzten Jahren immer wieder gebeten, Spiele zu verschieben, weil in unserer Halle Konzerte stattgefunden haben. Da war das nie ein Problem. Jetzt, wo wir in der ABA-League für Österreich spielen, ist es plötzlich ein Problem“, ärgert er sich.
„Wäre gerne bei beiden Spielen gewesen“
Leidtragende sind die Spieler – und Headcoach Mike Coffin. „Ich wäre gerne bei beiden Spielen gewesen, aber es geht sich leider einfach nicht aus“, zeigt auch er sich enttäuscht. Auch Traiskirchens Spieler würden sich sicherlich lieber mit dem A-Team des BC Vienna messen, als mit dem Nachwuchs.
Im Sinne des Sports ist der gegenwärtige Umgang mit den Spielterminen sicherlich nicht. „Ich hoffe wirklich, dass man uns wie vonseiten der Liga versprochen zumindest dann ab der Zwischenrunde mehr entgegenkommt“, glaubt Stazic trotz allem nach wie vor an gute Lösungen für die Zukunft.
