Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Geldregen

Millionen für Vereine: Förderungen unter Kritik

Wien
10.01.2026 06:00
Extrem hohe Personalkosten beim Verein Wiener Jugendzentren
Extrem hohe Personalkosten beim Verein Wiener Jugendzentren(Bild: Jugendtreff J.at)

Neuer Millionen-Förderregen für Kinder- und Jugendarbeit mit teils sehr hohen Personalkosten gibt es auch im Jahr 2026 – trotz Sparkurs. Die Freiheitlichen üben Kritik und fordern jetzt mehr Kontrolle

0 Kommentare

Während Wien unter massivem Spardruck steht, sollen auch im Jahr 2026 wieder Millionenbeträge aus dem Stadtbudget in den Bereich der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit fließen. Zig Millionen gehen heuer an große Trägerorganisationen und Vereine. Besonders auffällig: die Kostenstruktur einzelner Fördernehmer – mit hohem Personalaufwand. Allen voran die Wiener Jugendzentren. 

Mit einer Förderung von insgesamt 23 Millionen Euro ist er der mit Abstand größte Empfänger. Der Löwenanteil der Summe – 20,9 Millionen Euro – entfällt auf Personalkosten. Mit Stand September 2025 waren dort insgesamt 350 Angestellte beschäftigt. 

Lesen Sie auch:
Seid umschlungen Millionen: Für den „weiblichen Spielraum“ erhält der Verein Link* diesmal ...
Krone Plus Logo
Trotz Sparkurs
Neuer Millionen-Geldregen für kuriose Projekte
19.12.2025
Krone Plus Logo
Absurde Förderungen
Wiener müssen sogar für Bienen in Afrika zahlen
18.12.2025

Der Verein „Interface“ soll insgesamt 4,9 Millionen Euro erhalten. 774.200 Euro davon werden für Miete inklusive Betriebskosten verwendet. Der Personalaufwand dieser Organisation beläuft sich auf über 3 Millionen Euro. Der Verein „Rettet das Kind“ soll 2,7 Millionen bekommen. Ziel des Vereins sei es, „gefährdete oder bereits delinquente Jugendliche durch Streetwork, Beratung und Freizeitangebote zu erreichen.“

Darüber hinaus sollen weitere Fördermittel an Vereine wie JUVIVO, ZEIT!RAUM, Wiener Kinderfreunde aktiv, Kiddy & Co und das Institut für Erlebnispädagogik fließen. Allein diese fünf Organisationen sollen für das Jahr 2026 zusammen über 4,4 Millionen Euro erhalten. Beschlossen werden sollen die neuen Förderungen in der Gemeinderatssitzung am 21. Jänner.

Zitat Icon

Wer Jugendarbeit ernst nimmt, weiß, Prävention heißt Begleitung und genau deshalb ist verantwortungsvolles Investieren in die Kinder- und Jugendarbeit wichtig.

Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos)

Bild: SEPA Media

Das Büro von Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) bestätigt die Zahlen gegenüber der „Krone“. „Förderungen der Stadt Wien und ihre Verwendung unterliegen klaren Regeln“, betont Emmerling.

FPÖ Wien-Chef Dominik Nepp
FPÖ Wien-Chef Dominik Nepp(Bild: Zwefo)

Angesichts dieser hohen Summen fordert die Wiener FPÖ indes eine umfassende Prüfung der Förderpraxis. „In Zeiten des massiven Spardrucks ist es dringend angesagt, den Förderdschungel ernst- und gewissenhaft zu durchforsten. Vereine, die Personal- oder Mietkosten vorweisen, die jegliche real-wirtschaftliche Norm deutlich übersteigen, müssen von der Stadt gründlich geprüft werden. Vereine haben keine Erbpacht auf Geld von der Stadt, nur weil sie die Subvention schon jahrelang bekommen. Doch statt der vor Jahren versprochenen Kontrolle, zahlt Stadträtin Bettina Emmerling weiterhin großzügig aus“, kritisiert FPÖ Wien-Chef Dominik Nepp. Beschlossen werden soll der üppige Geldregen übrigens in der nächsten Gemeinderatssitzung am 21. Jänner 2026.

Porträt von Christoph Engelmaier
Christoph Engelmaier
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-5° / 1°
Symbol Schneefall
Wien 11. Simmering
-5° / 0°
Symbol Schneefall
Wien 14. Penzing
-7° / 1°
Symbol Schneefall
Wien 19. Döbling
-6° / 0°
Symbol Schneefall
Wien 21. Floridsdorf
-5° / -0°
Symbol Schneefall

krone.tv

Der deutsche Satiriker El Hotzo hat in einem Interview über Untreue gesprochen.
„Falsch eingeschätzt“
Satiriker El Hotzo: Bekenntnis zu Untreue „Fehler“
2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Die Mutter schimpfte ihre Kinder immer wieder, aber geschlagen wurden sie nicht.
Vater vor Gericht
Prügel-Attacken gegen gemeinsame Kinder erfunden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
140.360 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.386 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Tirol
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
110.991 mal gelesen
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Mehr Wien
Neuer Geldregen
Millionen für Vereine: Förderungen unter Kritik
„Krone“-Kommentar
Wien hat entschieden – Causa SPÖ damit erledigt?
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
„Kann’s kaum erwarten“
Popsängerin Mathea eröffnet Ball in Wien
Krone Plus Logo
Nach Böller-Unfällen
Unfallchirurg warnt: „Brauchen strenge Kontrollen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf