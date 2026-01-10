Millionen für Vereine: Förderungen unter Kritik

Während Wien unter massivem Spardruck steht, sollen auch im Jahr 2026 wieder Millionenbeträge aus dem Stadtbudget in den Bereich der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit fließen. Zig Millionen gehen heuer an große Trägerorganisationen und Vereine. Besonders auffällig: die Kostenstruktur einzelner Fördernehmer – mit hohem Personalaufwand. Allen voran die Wiener Jugendzentren.

Mit einer Förderung von insgesamt 23 Millionen Euro ist er der mit Abstand größte Empfänger. Der Löwenanteil der Summe – 20,9 Millionen Euro – entfällt auf Personalkosten. Mit Stand September 2025 waren dort insgesamt 350 Angestellte beschäftigt.