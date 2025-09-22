Vermehrt psychische Probleme kurz nach Ferien

Die Themen sind in allen Jugendbefragungen in Österreich und Deutschland ähnlich, sagte Plener zu den Gründen für die psychischen Belastungen. Das sind Kriege und Terrorismus sowie der Klimawandel als Sorge, aber auch sozioökonomische Themen wie die auseinanderdriftende Schere zwischen Arm und Reich, die Leistbarkeit von Wohnungen und der Einstieg in den Arbeitsmarkt. Es sei „weiterhin so, dass wir eine sehr starke Inanspruchnahme spüren“, erläuterte Plener. Die Zunahme der Akutvorstellungen in den vergangenen zehn Jahren sei nur „mit sehr motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“ an seiner Klinik zu bewältigen, sagte er auf Nachfrage. Am Personalstand habe sich kaum etwas verändert, aber „wir haben eine Versorgungspflicht“, betonte er.