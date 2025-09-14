Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kinderpsychiatrie

Rechnungshof-Kritik: „Stimme Aussagen völlig zu!“

Tirol
14.09.2025 12:00
Die jungen Patientinnen und Patienten an der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hall in Tirol ...
Die jungen Patientinnen und Patienten an der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hall in Tirol werden immer mehr.(Bild: Krone KREATIV/Christof Birbaumer)

Ein aktueller Rechnungshofbericht verweist auf die prekäre psychosoziale Versorgungslage von Kindern und Jugendlichen in Österreich. Was bedeutet das für Tirol? Kathrin Sevecke, Direktorin der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Hall sowie Innsbruck, klärt auf.

0 Kommentare

Wie es mit der Versorgungsplanung und Umsetzung im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie im gesamten Land aussieht, hat sich unlängst der Rechnungshof genau angesehen. Eines vorweg: Die Ergebnisse sind – wenig überraschend – alarmierend!

„Strategien sind in Österreich vorhanden, jedoch fehlt es an der Umsetzung“, lautet eine der Kernaussagen. So brauche es einen „bedarfsgerechten Ausbau der Sozialversicherungsleistungen in der klinisch-psychologischen und psychotherapeutischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen“. Weiters gäbe es dringenden Handlungsbedarf für eine sogenannte „multiprofessionelle Versorgung in Abstimmung zwischen der Fachärzteschaft und anderen versorgungsrelevanten Gesundheitsberufen“.

Zitat Icon

„Ich unterstütze die Aussagen des Rechnungshofberichtes völlig.

Ärztin Kathrin Sevecke

Bild: Birbaumer Christof

Laut der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (ÖGKJP) zeige der Bericht „Lücken“ auf – sowohl in der stationären Versorgung als auch beim ärztlichen Nachwuchs. Diese Lücken seien „seit Jahren bekannt“ und bedürfen „dringend verbindlicher Strategien und klar definierter Versorgungsziele“, heißt es in einer detaillierten Stellungnahme.

Gesellschaft stellt einige konkrete Forderungen
Der ÖGKJP unterstütze die Empfehlungen des Rechnungshofes vollumfänglich. Besonders hervorzuheben seien folgende Punkte:

  • Der notwendige Ausbau der kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich.
  • Die Erhebung valider Prävalenzdaten psychischer Erkrankungen in Österreich.
  • Die Stärkung der interprofessionellen Zusammenarbeit sowie evidenzbasierter präventiver Angebote.
  • Die Verankerung von „Home Treatment“ und anderen Modellen in der Regelfinanzierung.
  • Die Verbesserung der Ausbildungssituation im Fach Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Psychotherapeutische Medizin.

Laut Kathrin Sevecke, als Past-Präsidentin im Vorstand der ÖGKJP tätig und zugleich Direktorin der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Hall sowie Innsbruck, sei der Rechnungsbericht „sehr gut und sehr differenziert“. Sie unterstütze die Aussagen „völlig“. Wegen der „steigenden Anzahl an Patientinnen und Patienten“ habe man ganz klaren „Nachholbedarf“ – auch in Tirol.

„2023 startete das Pilotprojekt ,GetFit4MentalHealth’ mit einem Universitätslehrgang. Dieser Kurs vermittelt in erster Linie Wissen zur psychischen Gesundheit und psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen sowie Methoden zur Unterrichtsgestaltung an Schulen. Wir konnten diesen Lehrgang erfolgreich etablieren und ich würde mich sehr freuen, wenn er als Prävention weitergeführt werden könnte“, betont Sevecke im Gespräch mit der „Tiroler Krone“.

Lesen Sie auch:
Viele Kinder und Jugendlichen spüren enormen Druck auf vielen Ebenen.
Alarmierender Trend
Mehr Suizidgedanken bei Kindern und Jugendlichen
04.09.2025
Rechnungshof-Kritik
Psychiatrie: Weiter zu wenig Plätze für Kinder
29.08.2025

„Ende des Jahres ist die entscheidende Sitzung“ 
Auch das Projekt „Home Treatment“ solle „unbedingt fortgesetzt und erweitert“ werden. „Es läuft sehr erfolgreich. Ende des Jahres findet die entscheidende Sitzung mit sämtlichen Vertretern statt. Ich hoffe auf einen positiven Ausgang“, betont Sevecke. Kinder und Jugendliche mit psychischen Erkrankungen werden im Zuge dessen von einem multidisziplinären Team Zuhause betreut und behandelt.

„Und es wäre wünschenswert, dass wir im ,Regionalen Strukturplan Gesundheit Tirol 2025’ mehr stationäre und teilstationäre Plätze bekommen“, sagt Sevecke und führt hinzu: „Die Zeichen sind durchaus positiv.“ Prinzipiell stehe man in all diesen Belangen in „gutem Kontakt mit der Politik“.

Porträt von Jasmin Steiner
Jasmin Steiner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
186.968 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
138.941 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
122.738 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3498 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
2329 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Kolumnen
Mit Bettel-Beitrag zur riskanten „Volkspension“
1623 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf