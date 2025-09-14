Rechnungshof-Kritik: „Stimme Aussagen völlig zu!“

„2023 startete das Pilotprojekt ,GetFit4MentalHealth’ mit einem Universitätslehrgang. Dieser Kurs vermittelt in erster Linie Wissen zur psychischen Gesundheit und psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen sowie Methoden zur Unterrichtsgestaltung an Schulen. Wir konnten diesen Lehrgang erfolgreich etablieren und ich würde mich sehr freuen, wenn er als Prävention weitergeführt werden könnte“, betont Sevecke im Gespräch mit der „Tiroler Krone“.