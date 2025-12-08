Auto brennt lichterloh auf Tauernautobahn
Bei Golling
Die Flammen schossen schon aus dem Motorraum: Bei Golling ist am Sonntagmittag ein Auto auf einem Zubringer der Tauernautobahn vollkommen in Brand geraten.
Die örtliche Feuerwehr rückte mit 22 Kräften und drei Fahrzeugen an, nachdem sie alarmiert worden war. Als die Retter dort ankamen, brannte der Motorraum komplett.
Mit Hochdruckrohren gelang es den Einsatzkräften, das Feuer zu löschen. Niemand verletzte sich, das ausgebrannte Fahrzeug wurde abgeschleppt.
