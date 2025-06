Alarmierende Wartezeiten und neue Forderungen

Das neue Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJPP) in Neusiedl am See werde diese Woche eröffnet und ergänze bestehende Standorte in Eisenstadt, Rust, Oberwart und Mörbisch sowie mobile Dienste. Fürst betont, dass das Burgenland seine Aufgaben erfülle, jedoch auch Bund und ÖGK stärker in der Verantwortung stünden.