Mehr Suizidgedanken bei Kindern und Jugendlichen

Als Beitrag dazu wurde heuer erstmals in Österreich nach dem Vorbild der USA der „Yellow September“ ausgerufen. Der Aktionsmonat wird dazu genutzt, auf psychische Gesundheit und Hilfe in Krisenzeiten aufmerksam zu machen. „Es gibt zahlreiche Anlaufstellen für Hilfesuchende“, rufen Christian Haring, Vorsitzender der Österreichischen Gesellschaft für Suizidprävention, und Tirols Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele auf, diese zu nutzen. Hagele kündigt zudem einen Ausbau der Kinderpsychiatrie an.