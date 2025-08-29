Psychiatrie: Weiter zu wenig Plätze für Kinder

Sozialversicherung: Bereits mehrere neue Einrichtungen

Die österreichische Sozialversicherung betonte in einer Reaktion, dass den Empfehlungen des Rechnungshofes folgend bereits mehrere neue Versorgungseinrichtungen geschaffen wurden. So wurden etwa fünf neue multidisziplinäre Ambulatorien eingerichtet, in denen ärztliche, psychologische und therapeutische Leistungen gebündelt unter einem Dach angeboten werden. Zudem entstanden fünf neue Kassenordinationen für Kinder- und Jugendpsychiatrie, wodurch die ambulante Betreuung weiter ausgebaut werden konnte.