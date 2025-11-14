Konferenz: Kroatien und Niederlande ab 20.45 Uhr

WM-Quali-Endspurt! Zahlreiche Topnationen sind heute im Einsatz. Wir berichten live in Konferenz – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Europas Fußball-Großmächte befinden sich im Endspurt der Qualifikation zur WM-Endrunde 2026 fast durchgehend in der Pole-Position. Die Niederlande, und Kroatien führen ihre Gruppen vor der abschließenden Doppel-Runde an.
Kroatien ist sicher Erster oder Zweiter. Sie qualifizieren sich direkt, wenn sie heute gegen die Färöer-Inseln nicht verlieren. Das Hinspiel endete allerdings mit einem knappen 1.0-Sieg.
Die Niederlande werden hingegen sicher Erster oder Zweiter – und sie qualifizieren sich direkt, wenn sie Polen schlagen.
