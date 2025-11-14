Mädchen kann mit zwei Jahren zum ersten Mal hören

Eine intensive Forschung ermöglicht ein medizinisches Wunder. Klein-Ikra kam taub auf die Welt. Jetzt, im Alter von zwei Jahren, kann das Mädchen endlich hören. Sie bekam mithilfe eines Schnupfenvirus ihr Gehör zurück. Das deutsch-österreichische Operations-Team jubelt.
„Tatütata“, erstmals hört Ikra das Folgetonhorn der Feuerwehr und schreckt aus dem Schlaf. Sie ist wie ihr Bruder taub geboren, eine Erbkrankheit.
Bis jetzt war in so einem Fall ein Cochlea-Implantat Standard. Dabei handelt es sich um eine Hörprothese, die die Funktionen des Innenohrs (Cochlea) ersetzt, indem sie den Schall in elektrische Impulse umwandelt und direkt an den Hörnerv weiterleitet.
Ein Teil ist natürlich von außen sichtbar. Die meisten Kinder können eine ganz normale Schule besuchen. Dank intensiver Forschung an der MedUniWien und der Uni-Klinik Tübingen wird es der Zweijährigen erspart bleiben, ein ganzes Leben lang ein Hörgerät tragen zu müssen. „Wir haben den Knochen hinter dem Ohr weggenommen, um einen Zugang zur Schnecke zu bekommen, zum Innenohr, und in dieses Innenohr haben wir einen feinen Katheter inseriert, über den die Gentherapie appliziert wurde“, erklärt Professor Christoph Arnoldner, Leiter der HNO an der MedUni Wien.
Wir verwenden einen harmlosen Schnupfenvirus, der ist genauso programmiert, dass er die fehlende genetische Information für das Protein, das dem Kind fehlt, in die Haarzellen des Innenohrs bringt.
Professor Dr. Christoph Arnoldner, HNO-Arzt
Der Eingriff hat zwei Stunden gedauert und wurde im deutschen Tübingen vorgenommen. Ein Schnupfenvirus, ein sogenanntes Adeno-assoziiertes Virus, wurde so programmiert, dass es die fehlende genetische Information für das Protein, das dem Kind fehlt, in die Haarzellen des Innenohrs bringt. Wenn die Haarzellen diese Information haben, kann der Botenstoff fürs Hören wieder ausgeschüttet werden.
„Die Kinder können wieder hören, was an ein Wunder grenzt“, so der Arzt. Für Ikra ist es der richtige Zeitpunkt, um noch die Sprache zu erlernen.
