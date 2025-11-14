Beitragsdschungel: So viel Gebühren zahlen Sie

Das Kammernsystem zählt seit vielen Jahrzehnten zum fixen Bestandteil der österreichischen Arbeitswelt. Meist im Stillen, zuletzt aber unter den Argusaugen der Öffentlichkeit, werden Zwangsgebühren eingehoben und als Leistungen für den Beitragszahler wieder ausgeschüttet. Krone+ hat sich die Kammern und ihren Nutzen in Österreich angesehen und beantwortet die wichtigsten Fragen: