Graz besiegt Salzburg, VSV gewinnt Derby gegen KAC

99ers im Mitteldrittel zum Sieg

Salzburg kassierte zwei Tage nach dem 2:6 im CHL-Achtelfinal-Hinspiel in Ingolstadt die nächste Niederlage. Die ab kommender Woche von Ex-NHL-Coach Dan Lacroix betreuten 99ers siegten dank drei Toren binnen sechs Minuten im Mitteldrittel. Josh Currie traf im Powerplay (31.) und legte etwas mehr als fünf Minuten später nach (36.), ehe auch Paul Huber (37.) seinen Nationalteam-Kollegen Atte Tolvanen bezwang. 3.730 begeisterte Zuschauer sahen im Schlussdrittel, wie Michael Raffl (54.) den anstürmenden Meister noch einmal heranbrachte. Manuel Ganahl machte ins leere Tor (58.) aber alles klar. Der Grazer Interimscoach Philipp Pinter steht auch noch am Sonntag zu Hause gegen den HC Innsbruck hauptamtlich an der Bande.