Luxemburg gegen Deutschland, LIVE ab 20.45 Uhr

Heiße Phase im Kampf um ein Ticket für die Fußball-WM 2026! Luxemburg empfängt den großen Favoriten aus Deutschland. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der LIVETICKER:
Deutschland wärmt sich in Luxemburg für den Showdown in der Fußball-WM-Qualifikation auf. Mit Siegen im Großherzogtum und gegen Verfolger Slowakei am Montag in Leipzig ist der vierfache Weltmeister im kommenden Jahr in Nordamerika dabei. Zweifel daran gibt es im deutschen Team kaum. Julian Nagelsmann steht aber unter Beobachtung. Zuletzt hatte es erneut kritische Kommentare zu personellen und taktischen Entscheidungen des Teamchefs gegeben.
Eine klare Ansage kam vom deutschen Verbandschef. „Ich erwarte ganz klar, dass wir die beiden Spiele gewinnen und damit auch die Gruppe, sodass wir idealerweise in den Lostopf 1 kommen und bei der Auslosung Anfang Dezember dann Klarheit über alles haben und nicht in irgendwelche Qualifikationsrunden müssen“, sagte Bernd Neuendorf. Die Ausgangslage darf Deutschland optimistisch stimmen. Der Tabellenführer hat alles in der eigenen Hand.
Nagelsmann: Kein Ausrutscher erlaubt
Der punktegleichen Slowakei – am Freitag daheim gegen den Dritten Nordirland im Einsatz – verhilft wohl nur ein Sieg in Leipzig zum WM-Fixticket. Nagelsmanns Erwartungen in die Quali-Kampagne haben sich dennoch nicht erfüllt. Eine dominante Spielweise hat seine Auswahl nur selten gezeigt. Das 0:2 in Bratislava Anfang September wirkt noch immer nach. Den Weg über das Play-off im kommenden März will Deutschland unbedingt vermeiden.
„Wir haben keine weitere Möglichkeit für einen Ausrutscher, weil wir uns den schon genehmigt haben“, meinte Nagelsmann. Von einer Titelansage in den USA, Kanada und Mexiko ist schon länger nicht mehr die Rede. Während andere große Nationen schon am Feinschliff arbeiten, wirkt Nagelsmann noch immer auf der Suche nach dem richtigen Konzept. Kritiker arbeiteten sich in den vergangenen Tagen wieder an Nagelsmanns Personalentscheidungen ab. Von einem Zick-Zack-Kurs war schon oft die Rede.
