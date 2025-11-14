Luxemburg gegen Deutschland, LIVE ab 20.45 Uhr

„Wir haben keine weitere Möglichkeit für einen Ausrutscher, weil wir uns den schon genehmigt haben“, meinte Nagelsmann. Von einer Titelansage in den USA, Kanada und Mexiko ist schon länger nicht mehr die Rede. Während andere große Nationen schon am Feinschliff arbeiten, wirkt Nagelsmann noch immer auf der Suche nach dem richtigen Konzept. Kritiker arbeiteten sich in den vergangenen Tagen wieder an Nagelsmanns Personalentscheidungen ab. Von einem Zick-Zack-Kurs war schon oft die Rede.