Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WM-Quali im Ticker

Luxemburg gegen Deutschland, LIVE ab 20.45 Uhr

Fußball International
14.11.2025 04:42
Kann Deutschland die Pflichtaufgabe in Luxemburg meistern?
Kann Deutschland die Pflichtaufgabe in Luxemburg meistern?(Bild: EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF)

Heiße Phase im Kampf um ein Ticket für die Fußball-WM 2026! Luxemburg empfängt den großen Favoriten aus Deutschland. Wir berichten live – siehe Ticker unten.

0 Kommentare

Hier der LIVETICKER:

Deutschland wärmt sich in Luxemburg für den Showdown in der Fußball-WM-Qualifikation auf. Mit Siegen im Großherzogtum und gegen Verfolger Slowakei am Montag in Leipzig ist der vierfache Weltmeister im kommenden Jahr in Nordamerika dabei. Zweifel daran gibt es im deutschen Team kaum. Julian Nagelsmann steht aber unter Beobachtung. Zuletzt hatte es erneut kritische Kommentare zu personellen und taktischen Entscheidungen des Teamchefs gegeben.

Eine klare Ansage kam vom deutschen Verbandschef. „Ich erwarte ganz klar, dass wir die beiden Spiele gewinnen und damit auch die Gruppe, sodass wir idealerweise in den Lostopf 1 kommen und bei der Auslosung Anfang Dezember dann Klarheit über alles haben und nicht in irgendwelche Qualifikationsrunden müssen“, sagte Bernd Neuendorf. Die Ausgangslage darf Deutschland optimistisch stimmen. Der Tabellenführer hat alles in der eigenen Hand.

Nagelsmann: Kein Ausrutscher erlaubt
Der punktegleichen Slowakei – am Freitag daheim gegen den Dritten Nordirland im Einsatz – verhilft wohl nur ein Sieg in Leipzig zum WM-Fixticket. Nagelsmanns Erwartungen in die Quali-Kampagne haben sich dennoch nicht erfüllt. Eine dominante Spielweise hat seine Auswahl nur selten gezeigt. Das 0:2 in Bratislava Anfang September wirkt noch immer nach. Den Weg über das Play-off im kommenden März will Deutschland unbedingt vermeiden.

Lesen Sie auch:
Joshua Kimmich hat sich im Training eine Verletzung zugezogen. 
Auch Bayern bangt nun
Trainingsverletzung! Sorgen um DFB-Kapitän Kimmich
13.11.2025

„Wir haben keine weitere Möglichkeit für einen Ausrutscher, weil wir uns den schon genehmigt haben“, meinte Nagelsmann. Von einer Titelansage in den USA, Kanada und Mexiko ist schon länger nicht mehr die Rede. Während andere große Nationen schon am Feinschliff arbeiten, wirkt Nagelsmann noch immer auf der Suche nach dem richtigen Konzept. Kritiker arbeiteten sich in den vergangenen Tagen wieder an Nagelsmanns Personalentscheidungen ab. Von einem Zick-Zack-Kurs war schon oft die Rede.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
116.093 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
91.839 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Ausland
Tödliche Krankheit breitet sich an der Front aus
77.844 mal gelesen
Ukrainische Militärsanitäter an der Front in der Region Donesk (Symbolbild) 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
900 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Fußball International
WM-Quali im Ticker
Luxemburg gegen Deutschland, LIVE ab 20.45 Uhr
Klartext vom DFB-Coach
Nagelsmann reagiert auf Wirbel um Sané-Rückkehr!
Haaland und Co. jubeln
4:1 gegen Esten! Norwegen zu 99 Prozent bei der WM
Das gab‘s noch nie
Ronaldo rastet aus, fliegt vom Platz und verliert
WM-Qualifikation
Frankreich bucht WM-Ticket mit Tor-Gala
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf